Aura Network, FPT cùng Dokidoki Groove Works thiết lập giải pháp số cho IP

Aura Network, FPT và Dokidoki Groove Works sẽ ứng dụng công nghệ số trong thương mại hóa bản quyền game, anime, manga, đồng thời đảm bảo chất lượng nội dung số.

Theo thỏa thuận ký kết ngày 23/4, ba bên sẽ phối hợp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động thương mại hóa bản quyền sở hữu trí tuệ (IP). Mô hình áp dụng cho nội dung giải trí (game, anime và manga), thông qua cấp quyền sử dụng, phân phối và tái cấp phép cho các đối tác thứ ba tại thị trường Việt Nam.

Dokidoki Groove Works có thế mạnh phát triển phần mềm, vận hành, kiểm thử và hỗ trợ kỹ thuật. Đơn vị sẽ tham gia vào quá trình vận hành triển khai nội dung, đảm bảo chất lượng về mặt công nghệ và tính nguyên bản của nội dung gốc.

Aura Network và FPT dự kiến hỗ trợ tiếp nhận quyền thương mại hóa IP từ các đối tác Nhật Bản, thiết lập giải pháp số cho các mô hình quản lý và phân phối nội dung tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Aura Network và Dokidoki Groove Works ký kết hợp tác. Ảnh: Aura Network

Đại diện Aura Network cho biết sự kiện hướng tới việc đưa IP quốc tế vào Việt Nam hiệu quả, từ đó hình thành các mô hình kinh doanh nội dung số, kết nối các bên tham gia minh bạch và an toàn. Ba bên kì vọng hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy thị trường nội dung số phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Aura Network là công ty công nghệ blockchain Việt Nam, định hướng xây dựng hạ cho việc số hóa và thương mại hóa tài sản, nội dung số trong thế giới thực. Với tầm nhìn dài hạn, Aura Network hướng đến mở ra cách tiếp cận mới, giúp các tổ chức ứng dụng công nghệ blockchain vào hoạt động kinh doanh thực tế.

FPT là tập đoàn công nghệ toàn cầu, có hơn 36 năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực như viễn thông, phần mềm và giáo dục. Đơn vị có nền tảng kỹ thuật vững mạnh và am hiểu thị trường địa phương, FPT là đối tác công nghệ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn trong và ngoài Việt Nam.

Đại diện Aura Network và Dokidoki Groove Works. Ảnh: Aura Network

Dokidoki Groove Works (DGW) là công ty công nghệ có trụ sở tại Tokyo, chuyên cung cấp dịch vụ toàn diện từ phát triển phần mềm đến hỗ trợ kỹ thuật. DGW từng tham gia phát triển nhiều tựa game nổi tiếng như Valkyrie Anatomia: The Origin, Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! và Various Daylife, hiện là cầu nối trong hợp tác công nghệ Nhật - Việt.

Văn Hà