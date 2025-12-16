Audition Việt Nam giành loạt huy chương tại SEA Games 33

Lần đầu dự SEA Games, đội tuyển Audition Việt Nam giành hai huy chương vàng, hai HC bạc, hai HC đồng trong ngày thi đấu 12/12, tại Thái Lan.

Đội hình Audition Việt Nam gồm sáu vận động viên Lê Thị Hoài Phương, Tô Ý Linh, Nguyễn Hồng Ngọc, Lê Ngọc Trường Giang, Roãn Công Thành và Nguyễn Văn Huy. Các vận động viên được tuyển chọn từ hệ thống giải đấu trong nước và tham gia thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ.

Đội tuyển Audition trước giờ thi đấu tại SEA Games 33.

Ở nội dung đơn nam, Lê Ngọc Trường Giang và Roãn Công Thành vượt qua vòng loại để vào các lượt thi quyết định. Chung cuộc, Lê Ngọc Trường Giang giành huy chương bạc, Roãn Công Thành huy chương đồng. Đây là những tấm huy chương đầu tiên của Audition Việt Nam tại kỳ đại hội này.

Nội dung đơn nữ ghi nhận thành tích tốt nhất của đội tuyển. Lê Thị Hoài Phương giành huy chương vàng sau các phần thi chung kết, trong khi Tô Ý Linh xếp thứ hai và giành huy chương bạc. Việt Nam chiếm hai vị trí dẫn đầu ở nội dung này.

Lê Thị Hoài Phương giành HCV và Tô Ý Linh HCB ở nội dung đơn nữ. Ảnh: VTC

Huy chương vàng thứ hai của Audition Việt Nam đến ở nội dung đôi nam nữ. Cặp vận động viên Lê Thị Hoài Phương và Lê Ngọc Trường Giang vượt qua các đối thủ để giành vị trí cao nhất, khép lại ngày thi đấu với thành tích hai huy chương vàng.

Audition là môn biểu diễn tại SEA Games 33 nên thành tích không được tính vào bảng tổng sắp huy chương chính thức. Tuy nhiên, là đơn vị đầu tư chiến lược, VTC Intecom cho biết đây là thành quả của quá trình xây dựng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp; tổ chức huấn luyện tập trung, hỗ trợ toàn diện cho tuyển thủ.

Cặp đôi Lê Ngọc Trường Giang và Lê Thị Hoài Phương vô địch ở nội dung đôi nam, nữ. Ảnh: VTC

"Thành tích này mang ý nghĩa tinh thần lớn lao. Việt Nam vô địch hai nội dung quan trọng nhất, khẳng định sức mạnh so với Thái Lan, Philippines hay Lào", đại diện VTC Intecom chia sẻ.

Tại SEA Games 33, đội tuyển Audition Việt Nam nhận được sự đồng hành của Vietnam Airlines, Ngân hàng Việt Á, Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), thương hiệu thời trang Coolmate và đơn vị truyền thông FPT Play.

Lan Anh