Audition vào chung kết Game Awards 2026, hạng mục Game Vượt Thời Gian, cùng các đối thủ tạo cuộc đua gay cấn cho Vietnam GameVerse 2026.

Dựa trên kết quả bình chọn từ cộng đồng và đánh giá của hội đồng chuyên môn ở vòng sơ loại diễn ra từ 10/3 đến 31/3, ban tổ chức đã chọn các đề cử bước vào chung kết. Audition là một trong những tựa game góp mặt ở hạng mục "Game Vượt Thời Gian". Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2026, tôn vinh những sản phẩm về game có sức ảnh hưởng lâu dài trên thị trường.

Bước vào chặng đua cuối, Audition - Nhịp Điệu Cuộc Sống ghi nhận lượng bình chọn cao và là một trong những đối thủ "nặng ký" tại bảng đấu. Kết quả này phản ánh mức độ quan tâm của cộng đồng người chơi, đồng thời cho thấy độ phủ của tựa game sau gần hai thập kỷ phát hành tại Việt Nam.

Đội tuyển Audition tại SEA Games 33. Ảnh: VTC

Ra mắt năm 2006 và do VTC phát hành, Audition trở thành một trong những game casual dancing có thời gian vận hành lâu nhất thị trường trong nước. Tựa game xây dựng hệ sinh thái xoay quanh âm nhạc, thời trang, tương tác cộng đồng, thu hút nhiều thế hệ người chơi từ 8x, 9x đến nhóm game thủ trẻ.

Một trong những cột mốc đáng chú ý là việc Audition được đưa vào nội dung thi đấu tại SEA Games 33 năm 2025. Đội tuyển Việt Nam giành hai huy chương vàng và hai huy chương bạc, góp phần đưa bộ môn dancing game lần đầu xuất hiện tại đại hội thể thao khu vực. Thành tích này cũng đánh dấu bước chuyển của Audition từ trò chơi giải trí sang nội dung Esports có tính cạnh tranh.

Tháng 3 năm nay, tại lễ vinh danh Hall of Fame do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức, Audition được trao danh hiệu "Bộ môn Thể thao điện tử thương hiệu quốc gia". Danh hiệu ghi nhận quá trình phát triển dài hạn cũng như mức độ phổ biến của trò chơi trong cộng đồng Esports.

Từ các phòng máy internet đầu những năm 2000 đến hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, Audition duy trì lượng người chơi ổn định và liên tục cập nhật nội dung. Những yếu tố này giúp tựa game trở thành ứng viên đáng chú ý cho danh hiệu "Game Vượt Thời Gian".

Giai đoạn bình chọn chung kết diễn ra từ 7/4 đến hết 21/4. Kết quả được quyết định dựa trên 30% điểm bình chọn từ cộng đồng và 70% điểm đánh giá từ hội đồng chuyên môn. Người chơi có thể tham gia bình chọn cho Audition trong thời gian này tại đây.

Khán giả cổ vũ đội thi đấu Audition. Ảnh: VTC

Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 8/5 tại TP HCM, trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026. Ngoài chung kết Vietnam Game Awards, sự kiện mang chủ đề "Do Local - Go Global" này còn mang đến nhiều hoạt động như diễn đàn đối thoại chuyên gia, không gian triển lãm Wonderland, thi hóa trang (cosplay) và các giải đấu Esports chuyên nghiệp. Năm nay, ban tổ chức dự kiến đón hơn 50.000 lượt người tham dự, đồng thời mở rộng quy mô khu vực dành cho khối doanh nghiệp (B2B) và nhà phát triển game độc lập.

Chương trình do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

