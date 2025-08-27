Audi Q3 Sportback thế hệ mới lộ diện

Mẫu gầm cao cỡ nhỏ phong cách coupe thế hệ mới, lựa chọn 4 hệ truyền động, giá 54.300-59.800 USD.

Hãng xe sang Đức Audi hoàn thiện Q3 Sportback thế hệ mới, mở rộng dòng xe gầm cao phong cách coupe, cùng với các phiên bản Sportback của Q4 e-tron, Q5, Q6 e-tron và Q8 e-tron.

Q3 Sportback thừa hưởng những đường nét thiết kế đặc trưng của Q3 tiêu chuẩn, mặc dù đường viền đuôi và kính thiết kế lại, tạo phần kính sau vuốt cong và dốc về sau. Hơn nữa, các kỹ sư của hãng xe Đức loại bỏ thanh ray giá nóc của bản tiêu chuẩn để mang kiểu dáng thể thao hơn.

Đèn hậu thiết kế mới kéo dài toàn chiều rộng xe, Audi bổ sung tùy chọn đèn OLED kỹ thuật số và cản sau thể thao với hốc hút gió giả, kèm bộ khuếch tán lớn kế thừa từ Q3 tiêu chuẩn. Q3 Sportback ngắn hơn 29 mm so với Q3 tiêu chuẩn.

Nội thất Q3 Sportback tương tự người anh em Q3, gồm bảng điều khiển cong chứa cụm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình cảm ứng giải trí 12,8 inch. Do kính sau thiết kế lại, dốc ngược về sau nên thể tích khoang lý Q3 Sportback là 1.298 lít, ít hơn 97 lít so với Q3 tiêu chuẩn.

Q3 Sportback sử dụng chung hệ truyền động với Q3, gồm các tùy chọn máy xăng, dầu, hybrid nhẹ và plug-in hybrid. Động cơ xăng 1.5 TFSI sản sinh công suất 148 mã lực, trong bản cao cấp nhất lắp động cơ TFSI 2.0 công suất 262 mã lực. Tùy chọn hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc dẫn động 4 bánh quattro.

Bản e-Hybrid (plug-in hybrid) sản sinh công suất 268 mã lực, kèm gói pin 25,7 kWh với phạm vi hoạt động thuần điện 118 km.

Theo kế hoạch, Audi Q3 Sportback 2026 bán ra tại châu Âu từ tháng 11. Ở Đức, Q3 Sportback có giá 54.300 USD. Bản PHEVgiá từ 59.800 USD.

Minh Vũ