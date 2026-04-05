Audi khai tử động cơ 5 xi-lanh biểu tượng vì tiêu chuẩn khí thải

Sau nửa thế kỷ, Audi chuẩn bị dừng sản xuất động cơ 5 xi-lanh do không còn phù hợp với các tiêu chuẩn khí thải mới.

Theo Automotive News, động cơ này sẽ bị loại bỏ do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7, dự kiến có hiệu lực tại châu Âu từ cuối năm 2026. Việc nâng cấp để phù hợp quy định mới đòi hỏi chi phí lớn, trong khi hãng đang chuyển hướng sang điện hóa.

Động cơ mang mã EA855, dung tích 2.480 phân khối, hiện vẫn được trang bị trên Audi RS3, cho công suất 394 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. Kết hợp hệ dẫn động bốn bánh quattro, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây. Dự kiến khi thế hệ RS3 hiện tại kết thúc vòng đời vào giữa năm 2027, động cơ 5 xi-lanh hiện được lắp ráp thủ công tại Hungary, cũng sẽ dừng sản xuất.

Động cơ Audi EA855. Ảnh: Audi

Trước đó, động cơ này cũng từng xuất hiện trên Audi RS Q3 và Audi TT RS tại Australia cho đến năm 2024. Ngoài Audi, cấu hình 5 xi-lanh sẽ tiếp tục được sử dụng trên phiên bản giới hạn Cupra Formentor VZ5 ra mắt cuối năm nay, với công suất 385 mã lực, mô-men xoắn 480 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,2 giây. Một số nguồn tin cho biết động cơ này cũng có thể xuất hiện trên Volkswagen Golf R phiên bản kỷ niệm 25 năm vào 2027.

Tuy nhiên, tại Australia, vòng đời của động cơ này có thể kéo dài hơn do quy định khí thải chưa đồng bộ với châu Âu. Tiêu chuẩn Euro 6d mới áp dụng cho các mẫu xe mới từ cuối năm 2025 và sẽ áp dụng toàn bộ từ tháng 7/2028. Điều này có thể giúp RS3 tiếp tục được bán tới khoảng giữa năm 2028 nếu nguồn cung còn duy trì. Audi và Cupra tại Australia hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thời gian duy trì động cơ 5 xi-lanh trên thị trường này.

Dù vậy, Audi cho thấy sự linh hoạt trong chiến lược. Ông Marco Schubert, lãnh đạo phụ trách bán hàng toàn cầu, cho biết hãng theo đuổi hướng tiếp cận "trung lập công nghệ", tiếp tục duy trì nhiều hệ truyền động khác nhau. Điều này diễn ra sau khi Audi điều chỉnh kế hoạch, không còn đặt mục tiêu chuyển hoàn toàn sang xe điện trong thời gian ngắn, đồng thời vẫn duy trì động cơ đốt trong tới thập niên 2030.

Động cơ 5 xi-lanh của Audi có lịch sử từ năm 1976 trên mẫu Audi 100, trước khi trở thành biểu tượng với Audi Quattrora mắt năm 1980. Mẫu xe này từng thống trị các giải đua rally với động cơ 5 xi-lanh tăng áp dung tích 2,1 lít và hệ dẫn động quattro.

Audi RS5 2026 PHEV. Ảnh: Audi

Trong khi đó, Audi đang chuyển sang các giải pháp điện hóa. Mẫu Audi RS5 thế hệ mới là dòng RS đầu tiên sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, với công suất 630 mã lực và mô-men xoắn 870 Nm, vượt xa thế hệ trước. Mẫu xe này đáp ứng tiêu chuẩn Euro 7 và có mức phát thải CO2 thấp hơn. RS5 cạnh tranh trực tiếp với BMW M3, dòng xe cũng đang chuyển sang điện hóa với cả phiên bản thuần điện và hybrid trong thời gian tới.

Hồ Tân (theo Car Expert)