AUDI E7X - SUV điện 670 mã lực lộ diện

Mẫu SUV điện mới phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc, kích thước nhỏ hơn Audi Q7, bán hai phiên bản từ 2026.

AUDI - thương hiệu con của Audi tại Trung Quốc đăng ký trên trang của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) phiên bản sản xuất của E7 Concept là E7X. Trước đó, mẫu concept E7 đã giới thiệu tại Triển lãm ôtô Quảng Châu vào tháng trước.

AUDI E7X lộ thiết kế trước khi ra mắt thị trường Trung Quốc. Ảnh: AUDI

So với bản concept, bản sản xuất E7X không khác biệt về thiết kế, ngoại hình tương tự. E7X là mẫu xe điện gầm cao cỡ lớn, cung cấp hai lựa chọn, gồm dẫn động cầu sau RWD và dẫn động bốn bánh AWD.

Bản RWD lắp một môtơ điện công suất 402 mã lực, trong khi bản AWD lắp hai môtơ điện ở mỗi trục, cho tổng công suất 670 mã lực. Xe có tốc độ tối đa 230 km/h. Pin sử dụng của nhà sản xuất CATL và dung lượng chưa tiết lộ.

E7X sở hữu kích thước dài x rộng x cao là 5.049 x 1.997 x 1.710 mm và chiều dài cơ sở 3.060 mm. Thông số này của E7X ngắn hơn 20 mm và dài cơ sở nhỉnh hơn 66 mm so với Audi Q7. Trọng lượng không tải 2.673 kg ở bản AWD. Mẫu xe điện gầm cao có hai lựa chọn vành, gồm 21 hoặc 22 inch.

MIIT không hé lộ hình ảnh nội thất của E7X. Trong khi đó, người anh em AUDI E5 Sportback trang bị màn hình LED 59 inch trải dài toàn bộ bảng táp-lô, sử dụng hệ điều hành AUDI Os với chip Qualcomm Snapdragon. Xe còn trang bị trợ lý AI Doubao của ByteDance, công ty mẹ của TikTok.

Theo kế hoạch, AUDI E7X ra mắt thị trường Trung Quốc trong năm 2026.

AUDI (viết hoa) là thương hiệu mới của hãng xe Đức Audi, liên doanh với SAIC tại thị trường Trung Quốc.

Minh Vũ