Audi A5 - sedan hạng sang dễ lái, nhiều đồ

A5 mới cho thấy khả năng phục vụ đa dạng khách hàng hơn ở triết lý thiết kế mới và hàm lượng tiện nghi phong phú.

Các hãng xe Đức có cách chiều lòng khách hàng đặc trưng là tạo ra hai dòng xe trên cùng một nền tảng, trong đó một chiếc nhấn mạnh tính tiện nghi, chiếc còn lại tập trung vào trải nghiệm thể thao. Tín đồ của xe thể thao Audi R8 nhiều khả năng sẽ chọn cho mình A5, A7 Sportback để đi lại hàng ngày vì vẻ ngoài mạnh mẽ, thay vì A4 hay A6 thanh lịch. Để có thể tìm điểm giao thoa, chỉ còn cách mua cả hai xe.

Nhưng ở A5 thế hệ mới, Audi đã làm khác. Hãng bỏ A4, thay thế hoàn toàn bằng A5. Chiếc lược mới của hãng 4 vòng tròn là số chẵn cho xe điện, số lẻ cho xe xăng. A4 trước đây được đánh giá là vẻ ngoài nhàm chán so với BMW series 3 hay Mercedes C-class. Nhưng người anh em A5 mới, có thể cho hai đối thủ đồng hương "biết tay".

Vậy cách làm của Audi cho A5 là gì? Một thân xe với kiểu dáng sportback vẫn còn với nóc xe vuốt dốc về đuôi, tay nắm cửa dạng bán ẩn, dành cho những người yêu thích vẻ ngoài thể thao, uyển chuyển. Một chiếc saloon cỡ nhỏ "vừa mắt" số đông khi thiết kế các đường nét thẳng, cứng, nhọn của thế hệ trước. Audi A5 mới mềm hơn, và vì thế, không còn quá trẻ. Thậm chí giờ đây, nếu so với C-class, thì A5 nam tính hơn, còn nếu so với series 3, thì A5 ôn hòa hơn.

Tuy vậy, sự hy sinh để tạo ra điểm cân bằng trong thiết kế, có thể khiến những người trót yêu nét cá tính của A5 Sportback trước đây thấy hụt hẫng vì DNA Audi ở A5 mới không thật sự rõ nét. Thứ "Audi" nhất trên A5 là chi tiết các mắt LED trên đèn pha và dải đèn hậu vắt ngang thân xe.

Nếu sự thay đổi ở ngoại thất chỉ mức độ 1, thì trong cabin là mức độ 10, là lột xác. Nếu che logo trên vô-lăng, ngay cả những người mê Audi nhất cũng khó thể nào đoán được đây là bảng táp-lô của một chiếc Audi, mà có thể nghĩ đó là Mercedes. Một hệ màn hình liền mạch trải dài từ người lái tới giải trí trung tâm, kéo sang ghế phụ. Khoảng trống duy nhất không phải màn hình trên táp-lô là nơi dành cho cửa gió điều hòa. Mẫu xe Đức còn "điệu đà" đến mức, dải đèn nội thất ở chân kính hai bên cột A sẽ sáng đồng thời khi đèn xi-nhan một bên được kích hoạt.

Từ hình ảnh nội thất thể thao gọn gàng, chiếc sedan cỡ nhỏ giờ đây dàn trải, khoe công nghệ hiển thị, và chiều chuộng nhóm khách hàng không đặt nặng công thái học. Cần số nắm đẩy đặc trưng thay bằng loại phím lồi trên yên ngựa. Vô-lăng phẳng đáy flat-bottom ở đời trước giờ đây thậm chí cả flat-top. Nếu là một người muốn ngồi lên A5 Sportback để ngay lập tức tăng ga thì A5 S line không sẵn sàng ngay như vậy mà sẽ đòi hỏi tài xế một chút thời gian làm quen.

Ngoài nét công nghệ theo xu hướng, các tiện nghi khác trên A5 2025 vẫn đầy ắp như điều hòa tự động 3 vùng, sạc không dây, âm thanh 10 loa, màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Nếu như trước đây, Audi tại Việt Nam thường gắn với hình ảnh "cắt option" so với thị trường nước ngoài, thì A5 mới đã cho thấy một bộ mặt khác hẳn, phong phú tiện nghi.

Là mẫu xe đầu tiên của Audi sử dụng nền tảng PPC (Premium Platform Combustion) mới, cũng là phiên bản nâng cấp của nền tảng MLB Evo. Chiều dài cơ sở 2.900 mm, nhỉnh hơn 71 mm so với A4, vào dạng tốt nhất phân khúc. Bằng cách kéo dài trục, A5 đảm bảo cho khoang sau ngồi thoải mái, dù trần xe vuốt dốc. Là chiếc xe dẫn động cầu trước nhưng A5 vẫn có hộp cao chia đôi khoảng để chân hai ghế phía sau, bởi vậy hạn chế không gian nếu muốn ngồi 3 người lớn.

Cách tạo hình và triết lý có phần ôn hòa hơn trên A5 S line mới cũng được thể hiện rõ trong cấu hình hệ truyền động. Xe lắp động cơ xăng TFSI 2.0 công suất 196 mã lực, mô-men xoắn cực đại 340 Nm từ 2.000-4.000 vòng/phút. Hộp số ly hợp kép S-tronic 7 cấp truyền thống của tập đoàn Volkswagen, kết hợp dẫn động cầu trước. Về lý thuyết, A5 S line dẫn động cầu trước sẽ cạnh tranh với BMW 330i M Sport, Mercedes C300 AMG nhưng cả hai đối thủ đều dẫn động cầu sau. Với một tay lái đề cao tính năng động và đã có nhiều kinh nghiệm, dẫn động đẩy từ sau thường mang lại cảm xúc hơn kiểu kéo từ phía trước, tuy vậy với số đông, cầu trước lại là cấu hình cho phép dễ làm quen và dễ kiểm soát hơn ở một mức độ cơ bản.

Điều này phần nào phù hợp với phong cách mới của A5. Vẫn là một khung gầm chắc chắn và vững chắc, cỗ máy gần 200 mã lực đủ để chiếc sedan trở nên nhanh nhẹn, chính xác khi ở chế độ lái thể thao Dynamic. Xe thể hiện tốt nhất là sự êm ái, ổn định, thừa lực khi chạy ở ngưỡng tốc độ cao trên cao tốc ở Việt Nam. Nếu đòi hỏi cao hơn như một thứ thể thao thuần khiết và "gấu" hơn, ít nhất cần phải lên hệ dẫn động 4 bánh Quattro trứ danh của nhà Audi. Còn với S line, chăm chút cho số đông mới là đích đến.

Mẫu sedan cỡ trung ứng dụng nhiều công nghệ hỗ trợ lái ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, camera 360. Cách vận hành của các công nghệ này là thứ đáng nói tới, khi việc hiển thị rất dễ hiểu trên màn hình, và mức độ can thiệp dễ chịu.

A5 S line là phiên bản duy nhất của dòng sedan cỡ nhỏ mà Audi Việt Nam bán, với giá 2,199 tỷ đồng, tương đương hai đối thủ 330i M Sport và C300 AMG. Trong ba lựa chọn sedan Đức cho người đến với phân khúc xe sang ở hạng entry-level, A5 S line không còn bị đóng khung vào hình ảnh thời trang như trước, mà trở nên hài hòa, dễ chấp nhận hơn với số đông. Trong khi C-class thiết kế unisex có phần điệu đà, BMW series 3 cứng cáp thì Audi A5 là khoảng dung hòa ở chính giữa.

Đức Huy