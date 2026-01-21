Ấu trùng 'vẽ đường' ngoằn ngoèo dưới da người phụ nữ

Người phụ nữ 55 tuổi ngứa dữ dội, cổ chân nổi sẩn đỏ tạo hình lượn sóng, di chuyển 1-2 cm mỗi ngày do nhiễm ấu trùng từ chó mèo.

Ngày 21/1, ThS.BS Nguyễn Thu Trang, Chuyên khoa Da liễu, Bệnh viện Medlatec, cho biết bệnh nhân đến khám trong tình trạng mu bàn chân phải xuất hiện các đường gờ nổi cao, màu đỏ hồng, chạy ngoằn ngoèo dưới da. Bề mặt vết thương đóng vảy do gãi nhiều, gây ngứa ngáy khó chịu.

Trước đó, bà tự mua thuốc kháng sinh uống và bôi theo hướng dẫn của hiệu thuốc nhưng không đỡ. Vết thương lan rộng, cơn ngứa ngày càng tăng buộc bà phải đến bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với sán dây và giun đũa chó, mèo. Bác sĩ chẩn đoán bà mắc hội chứng ấu trùng di chuyển dưới da (Cutaneous Larva Migrans). Sau hai ngày dùng thuốc đặc trị, vết thương ngừng tiến triển, giảm ngứa và khỏi hẳn sau một tuần.

Nguyên nhân gây bệnh xuất phát từ thói quen sinh hoạt của bệnh nhân. Bà nuôi chó mèo 10 năm nhưng không tẩy giun định kỳ cho vật nuôi. Hàng ngày, người phụ nữ này thường xuyên làm vườn, tiếp xúc trực tiếp với đất mà không mang đồ bảo hộ.

Theo bác sĩ Trang, hội chứng ấu trùng di chuyển dưới da là bệnh ký sinh trùng phổ biến ở vùng nhiệt đới như Việt Nam. Bệnh xảy ra khi ấu trùng giun móc hoặc giun đũa từ phân chó, mèo xâm nhập vào da người qua tiếp xúc với đất, cát ẩm. Do cơ thể người không phải vật chủ thích hợp, ấu trùng không thể phát triển thành giun trưởng thành mà buộc phải di chuyển trong lớp thượng bì, tạo nên các đường hầm đặc trưng.

Triệu chứng điển hình gồm các sẩn đỏ, tạo thành đường gờ cao ngoằn ngoèo, di chuyển với tốc độ 1-2 cm mỗi ngày. Người bệnh có thể gặp tình trạng nổi mụn nước, sưng đỏ và đặc biệt ngứa nhiều. Nếu không điều trị, ấu trùng có thể tồn tại 5-6 tuần rồi tự chết, nhưng gây khó chịu lớn và nguy cơ bội nhiễm do gãi.

Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo các gia đình nuôi thú cưng cần tẩy giun định kỳ cho chó, mèo để giảm nguy cơ phát tán mầm bệnh. Người dân nên hạn chế đi chân trần, nằm ngồi trực tiếp trên nền đất; bắt buộc mang giày, găng tay khi làm vườn hoặc lao động ngoài trời. Khi da xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám kịp thời.

Lê Nga