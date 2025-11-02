ATSG và Frontier mở tuyến hàng không lạnh ngành dược phẩm

MỹATSG hợp tác với Frontier Scientific Solutions xây dựng mạng lưới hàng không lạnh toàn cầu, phục vụ vận chuyển dược phẩm và thiết bị y tế cần kiểm soát nhiệt độ.

Air Transport Services Group (ATSG), tập đoàn vận tải hàng không của Mỹ, vừa công bố hợp tác với Frontier Scientific Solutions nhằm phát triển hành lang hàng không chuyên dụng cho ngành khoa học đời sống, bảo đảm kiểm soát nhiệt độ liên tục và duy trì tính toàn vẹn hàng hóa từ điểm xuất phát đến khi giao nhận.

Sự hợp tác kết hợp đội bay kiểm soát nhiệt độ của ATSG với nền tảng logistics trọn gói của Frontier, tạo nên mạng lưới vận chuyển lạnh an toàn, kết nối các trung tâm sản xuất và nghiên cứu dược phẩm, sinh học, thiết bị y tế trên toàn cầu.

Giải pháp này được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quy định, vận hành và an ninh trong lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sinh học. Frontier hiện vận hành mô hình logistics rút gọn số lần trung chuyển từ hơn 20 xuống dưới 4, giảm thiểu rủi ro cho hàng hóa nhạy cảm về nhiệt độ.

Máy bay của Air Transport Services Group (ATSG). Ảnh: EFW

Frontier đặt trụ sở khu vực Bắc Mỹ tại Wilmington (bang North Carolina, Mỹ) và trung tâm điều phối khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi tại Shannon (Ireland). Năm ngoái, công ty huy động được 1,5 tỷ USD để mở rộng thêm các trung tâm mới phục vụ sản xuất và phân phối sản phẩm khoa học đời sống trên toàn cầu.

Ông Greg Mays, Chủ tịch ATSG, cho biết: "Chúng tôi tận dụng hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hàng hóa để phát triển giải pháp chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu phức tạp và được quản lý chặt chẽ của ngành khoa học đời sống".

Ông Steve Uebele, CEO của Frontier cho biết, việc ra mắt mạng lưới hàng không này đánh dấu bước tiến lớn trong việc xây dựng hạ tầng logistics toàn cầu dành riêng cho khoa học đời sống, giúp duy trì kiểm soát nhiệt độ, giảm trung chuyển và đảm bảo tuân thủ ở mọi giai đoạn.

Air Transport Services Group (ATSG) là tập đoàn vận tải hàng không có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp giải pháp thuê máy bay, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hậu cần cho các đối tác toàn cầu, bao gồm cả Amazon Air và DHL.

Frontier Scientific Solutions là nhà cung cấp dịch vụ logistics tích hợp cho ngành khoa học đời sống, tập trung vào vận chuyển, lưu trữ và phân phối dược phẩm, thiết bị y tế và sinh phẩm trong điều kiện kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt.

Gia Hân (Theo AirCargo News)