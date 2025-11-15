ATP Finals chờ chung kết Sinner - Alcaraz

ItalyTrận chung kết trong mơ giữa hai tay vợt hay nhất mùa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner có thể trở thành sự thật nếu họ thắng ở bán kết ATP Finals hôm nay.

Alcaraz sẽ gặp Felix Auger-Aliassime, tay vợt bất lợi nhất về thể lực khi anh cần tới trận cuối cùng gặp Alexander Zverev tối 14/11 để ghi tên vào bán kết. Trận này rất căng thẳng khi tay vợt Canada thắng sít sao cả hai set 6-4, 7-6(4) với nhiều loạt bóng bền. Hành trình của Auger-Aliassime cũng chông gai khi anh khởi đầu giải với ba set thua liền.

Là hạt giống số tám, Auger-Aliassime bị đánh giá thấp bậc nhất nhưng cuối cùng hạ được hạt giống số ba Zverev và trước đó thắng ngược đối thủ Mỹ Ben Shelton. Ở bán kết, thử thách của tay vợt 25 tuổi sẽ lên cực đại khi đối đầu người đứng trên đỉnh thế giới là Alcaraz.

Alcaraz vừa chính thức giữ số một thế giới khi thắng cả ba trận vòng bảng. Hai năm trước, tay vợt 22 tuổi từng vào bán kết ATP Finals nhưng thất bại. Đây là cơ hội để Alcaraz lần đầu ghi tên vào chung kết giải đấu cho tám tay vợt hay nhất năm, và hướng tới chinh phục danh hiệu cao quý còn thiếu.

Alcaraz mừng chiến thắng ở trận gặp Musetti, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 13/11. Ảnh: Reuters

Sân cứng trong nhà không phải sở trường của Alcaraz, do đó lối đánh đa dạng mạnh mẽ của anh chưa phát huy toàn bộ hiệu quả. Thất bại gây sốc trước Cameron Norrie ngay vòng một Paris Masters cho thấy sai số vẫn có thể xuất hiện nhiều trong một ngày Alcaraz thiếu cảm giác. Đó cũng là cơ hội cho Aguer-Aliassime tạo nên bất ngờ nếu đạt phong độ đỉnh cao.

Auger-Aliassime là một trong số ít những người có thành tích đối đầu tương đối cân bằng với Alcaraz khi thắng ba trong bảy lần gặp. Hai trong ba trận thắng này đến ở các giải sân cứng trong nhà, nơi vốn là điểm mạnh của tay vợt Canada, và trái lại là điểm yếu của Alcaraz.

"Đây là một giải đấu giá trị cao dành cho các tay vợt", Auger-Aliassime nói khi được hỏi về trận đấu với Alcaraz. "Nó giống như một trận chung kết hoành tráng, và khi nhìn vào danh sách các nhà vô địch, bạn sẽ thấy rất nhiều tay vợt số một. Tôi muốn vào chung kết, nhưng tôi sẽ phải vượt qua một tay vợt xuất sắc để làm được điều đó. Tôi sẽ nắm bắt cơ hội nếu có thể".

Ở trận bán kết còn lại, cán cân chênh lệch hơn nhiều khi Jannik Sinner đấu Alex de Minaur. Tay vợt Italy thắng toàn bộ 12 lần gặp đối thủ Australia, tạo nên một trong những cặp đấu chênh lệch nhất lịch sử với thống kê thường chỉ thấy ở thời kỳ thống trị của "Big 3".

Sinner đánh trái tay trong trận gặp Zverev, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 12/11. Ảnh: Reuters

De Minaur thậm chí chỉ thắng được hai set trong 12 thất bại đó, thống kê cho thấy lối chơi của anh hoàn toàn bị đối thủ khắc chế. De Minaur có thể gây khó cho nhiều đối thủ hàng đầu nhờ bộ chân nhanh, kỹ năng bóng bền tốt. Nhưng khi đấu Sinner, người có tốc độ nhanh không kém và mọi cú quả khác đều ở đẳng cấp cao hơn, tay vợt Australia không có cơ hội gây bất ngờ.

Với sự lấn lướt của Sinner và Alcaraz trong hai cặp bán kết, người hâm mộ ATP Finals đang hy vọng trận chung kết trong mơ của hai tay vợt sẽ thành hiện thực. "Đó chắc chắn là cách tất cả chúng ta muốn thấy ở trận đánh lớn cuối cùng của mùa giải", cựu tay vợt số một thế giới Mats Wilander bình luận trên Eurosport. "Sinner và Alcaraz, họ đều có mùa giải điên rồ suốt 10 tháng. Khi họ đấu với nhau, chúng ta có thể kỳ vọng những diễn biến khó tin nhất".

Sinner sẽ đấu với De Minaur lúc 20h hôm nay 15/11, còn Alcaraz gặp Auger-Aliassime lúc 2h30 ngày 16/11, giờ Hà Nội.

Vy Anh