'Atomic Habits' - ý nghĩa của sự kiên trì

Cuốn ''Atomic Habits'' nhắc người đọc không cần thay đổi mọi thứ, chỉ cần làm khác đi một vài điều nhỏ, và kiên trì đủ lâu.

* Bài cảm nhận cho chuyên mục "Cuốn sách tôi yêu"

Có những cuốn sách cho ta cảm hứng. Có những cuốn sách cho ta tri thức. Và hiếm hơn cả, có những cuốn sách thay đổi cách ta nhìn lại chính những điều mình vẫn làm mỗi ngày. Atomic Habits của James Clear thuộc về nhóm thứ ba đó.

Tôi đến với cuốn sách này không phải khi đang khủng hoảng, mà khi doanh nghiệp của tôi - một công ty sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc - đang vận hành tương đối ổn định. Đơn hàng đều, hệ thống đã có, quy trình đã quen. Nhưng chính trong sự ''ổn định'' ấy, tôi bắt đầu nhận ra một câu hỏi day dứt: vì sao có những cải tiến rất tốt lúc ban đầu, nhưng rồi không duy trì được lâu? Vì sao kỷ luật lúc nào cũng cần nhắc lại? Và vì sao chất lượng không đến từ những quyết định lớn, mà lại phụ thuộc vào những chi tiết rất nhỏ trong từng ca sản xuất?

Atomic Habits đã cho tôi câu trả lời.

Thói quen - lãi kép thầm lặng của cá nhân và tổ chức

James Clear mở đầu bằng một ý tưởng đơn giản nhưng sâu sắc: thói quen giống như lãi kép. Một cải thiện 1% mỗi ngày gần như không đáng kể ở hiện tại, nhưng đủ để tạo ra khác biệt khổng lồ theo thời gian. Điều này đúng với cá nhân, và càng đúng hơn với doanh nghiệp sản xuất - nơi hàng nghìn hành vi nhỏ được lặp lại mỗi ngày.

Trong ngành may mặc xuất khẩu, chúng tôi không thất bại vì thiếu chiến lược, mà đôi khi chỉ vì một thói quen kiểm tra bị bỏ qua, một thao tác ''quen tay'', hay một bước SOP bị rút ngắn cho nhanh. Những điều rất nhỏ ấy, khi lặp lại đủ nhiều, tạo ra sai lệch lớn về chất lượng, tiến độ và uy tín.

Atomic Habits giúp tôi nhìn lại: doanh nghiệp không được vận hành bởi những cuộc họp chiến lược hiếm hoi, mà bởi những thói quen vô hình diễn ra mỗi ca làm việc.

Hệ thống quan trọng hơn mục tiêu

Một trong những câu nói khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất trong sách là: ''Bạn không vươn lên tầm mục tiêu của mình, bạn rơi xuống mức hệ thống của mình''. Trong doanh nghiệp, chúng tôi có rất nhiều mục tiêu: giảm lỗi, tăng năng suất, đảm bảo giao hàng, nâng cao tinh thần người lao động. Nhưng James Clear chỉ ra một sự thật khó chấp nhận: người thắng và người thua thường có cùng mục tiêu. Khác biệt nằm ở hệ thống thói quen họ xây dựng mỗi ngày.

Điều này khiến tôi thay đổi cách tiếp cận quản lý. Thay vì hỏi ''làm sao để công nhân có ý thức hơn?'', tôi bắt đầu hỏi: hệ thống hiện tại có đang khiến việc làm đúng trở nên dễ dàng không? Thay vì yêu cầu kỷ luật cao hơn, tôi tập trung vào việc thiết kế lại quy trình, bảng biểu, không gian làm việc để hành vi đúng trở thành lựa chọn tự nhiên.

Căn tính - gốc rễ của thay đổi bền vững

Một điểm rất sâu của Atomic Habits là khái niệm căn tính. James Clear cho rằng thay đổi bền vững không bắt đầu từ kết quả, mà từ niềm tin về con người mình là ai. Mỗi hành động lặp lại là một ''lá phiếu'' cho căn tính đó.

Áp dụng vào doanh nghiệp, tôi nhận ra: muốn xây dựng văn hóa chất lượng, không thể chỉ treo khẩu hiệu ''chất lượng là trên hết''. Điều quan trọng hơn là giúp mỗi người trong xưởng nhận mình là người làm việc chuẩn mực, người giữ cam kết, người không bỏ qua lỗi dù nhỏ. Khi căn tính thay đổi, hành vi thay đổi mà không cần ép buộc.

Bốn nguyên tắc nhỏ - sức mạnh lớn trong sản xuất

Atomic Habits đưa ra bốn nguyên tắc thay đổi hành vi: Làm rõ - Làm hấp dẫn -''bản thiết kế hành vi'' rất phù hợp với Lean và Kaizen trong sản xuất.

Làm rõ: bảng chuyền, tiêu chuẩn lỗi, trực quan hóa quy trình

Làm hấp dẫn: tạo cơ hội và tăng sức hấp dẫn cho việc thực hiện

Làm dễ: giảm thao tác thừa, chuẩn hóa SOP, bố trí công cụ hợp lý

Làm thỏa mãn: ghi nhận ngay hành vi đúng, thưởng tức thì cho cải tiến nhỏ

Tôi nhận ra: kỷ luật không đến từ việc nhắc nhở nhiều hơn, mà từ việc thiết kế hệ thống tốt hơn.

Bìa cuốn ''Atomic Habits - thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ''. Ảnh: Phương Nam Book

Kaizen - không phải phong trào, mà là thói quen

Trong nhiều doanh nghiệp, Kaizen dễ trở thành khẩu hiệu hoặc chiến dịch ngắn hạn. Atomic Habits giúp tôi hiểu rằng Kaizen chỉ bền vững khi nó trở thành thói quen nhỏ mỗi ngày, chứ không phải dự án lớn thỉnh thoảng mới làm.

Một cải tiến nhỏ, nếu được duy trì đều, có giá trị hơn rất nhiều so với một sáng kiến lớn nhưng chóng quên. Điều quan trọng không phải ''cải tiến xuất sắc'', mà là không bỏ lỡ hai lần liên tiếp.

Mặt trái của thói quen tốt và vai trò của phản tư

Điều khiến tôi đánh giá cao Atomic Habits là sự trung thực. James Clear không tô hồng thói quen. Ông chỉ ra rằng thói quen tốt, nếu không được phản tư, cũng có thể tạo ra ''trần hiệu suất''.

Ta làm đúng, làm đều, nhưng không còn tiến bộ. Điều này đặc biệt đúng trong doanh nghiệp sản xuất lâu năm. Những cách làm từng hiệu quả có thể trở nên lỗi thời. Vì vậy, song song với thói quen, doanh nghiệp cần xây dựng thói quen phản

tư: định kỳ soi lại quy trình, đặt câu hỏi ''điều này còn phù hợp không?'', và dám thay đổi chuẩn khi cần.

Một cuốn sách nhỏ, nhưng là nền móng lớn

Atomic Habits không hứa hẹn một cuộc đời hoàn hảo, cũng không mang đến công thức làm giàu hay thành công nhanh. Cuốn sách chỉ nhắc nhở một điều rất khiêm tốn: bạn không cần thay đổi mọi thứ, bạn chỉ cần thay đổi đúng một vài điều nhỏ, và kiên trì đủ lâu.

Với cá nhân tôi, cuốn sách này giúp tôi sống tỉnh táo hơn với những thói quen hàng ngày. Với doanh nghiệp, nó giúp tôi hiểu rằng văn hóa không được xây bằng khẩu hiệu, mà bằng hành vi nhỏ được lặp lại mỗi ngày.

Bạn không trở thành người bạn mong muốn, bạn trở thành người bạn rèn luyện mỗi ngày. Có lẽ vì vậy, Atomic Habits không chỉ là cuốn sách tôi yêu, mà là cuốn sách tôi sống cùng - trong từng quyết định nhỏ, từng ca sản xuất, và từng bước xây dựng một doanh nghiệp bền vững.

Lâm Quyền Quý