Atletico hụt danh hiệu Cup Nhà Vua

Tây Ban NhaAtletico hòa Sociedad 2-2 trong 120 phút rồi thua luật lưu với tỷ số 3-4 ở chung kết Cup Nhà Vua Tây Ban Nha.

Trên sân La Cartuja tối 18/4, Sociedad khởi đầu như mơ khi vượt lên ngay giây 14 nhờ cú đánh đầu của Ander Barrenetxea. Đây là bàn thắng sớm nhất trong lịch sử các trận chung kết Cup Nhà Vua, phá kỷ lục 17 giây do Manuel Badenes lập năm 1952 cho Valencia.

Ander Barrenetxea mừng bàn mở tỷ số ngay giây 14 trong trận Sociedad thắng Atletico ở chung kêt Cup Nhà Vua ngày 18/4/2026. Ảnh: Marca

Phút 18, Ademola Lookman sút chéo góc quân bình tỷ số, qua đó trở thành cầu thủ Nigeria thứ hai ghi bàn trong một trận chung kết Cup Nhà Vua, sau Finidi George năm 1997 trong màu áo Real Betis.

Sociedad tái lập thế dẫn bàn ở cuối hiệp một khi Mikel Oyarzabal thực hiện thành công quả phạt đền. Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng đi vào lịch sử Sociedad khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong hai trận chung kết Cup Nhà Vua, sau pha lập công cũng từ chấm 11 mét ở chung kết năm 2020.

Sang hiệp hai, Julian Alvarez tỏa sáng với tình huống đỡ bóng, xoay người rồi sút chân trái căng về góc gần, quân bình tỷ số 2-2. Tỷ số này được giữ nguyên đến hết hai hiệp phụ, buộc hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu.

Unai Marrero bay người cản cú đá luân lưu của Julian Alvarez. Ảnh: Marca

Tại đây, thủ môn Unai Marrero sắm vai người khi cản các cú đá của Alexander Sorloth và Julian Alvarez, trước khi Pablo Marin thực hiện thành công quả luân lưu ấn định chiến thắng 4-3 cho Sociedad.

"Tôi tin vào bản thân nếu trận đấu phải phân định bằng luân lưu. Đồng đội và người hâm mộ cũng tin vào tôi", Marrero nói sau trận, trước khi cùng đồng đội nhận Cup từ Vua Tây Ban Nha Felipe VI. Thủ môn 24 tuổi bày tỏ: "Tôi vẫn không thể tin nổi. Giấc mơ từ thuở nhỏ của tôi đã trở thành hiện thực".

Sociedad đoạt danh hiệu Cup Nhà Vua thứ tư trong lịch sử, sau các năm 1909, 1987 và 2020. HLV Pellegrino Matarazzo thì trở thành nhà cầm quân người Mỹ đầu tiên vô địch một giải đấu lớn thuộc top 5 châu Âu.

Các cầu thủ Sociedad mừng danh hiệu Cup Nhà Vua. Ảnh: Marca

Trong khi đó, Atletico lỡ cơ hội giải cơn khát danh hiệu từ khi vô địch La Liga mùa 2020-2021. Còn lần gần nhất CLB thành Madrid nâng danh hiệu Cup Nhà Vua đã từ năm 2013.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức sau khi bị dẫn bàn từ sớm. Đây là một đêm khó khăn", Koke thừa nhận, đồng thời nhấn mạnh Atletico sẽ hướng đến mục tiêu tiếp theo là vô địch Champions League - nơi họ gặp Arsenal ở bán kết.

