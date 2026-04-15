Atletico dùng chiêu 'gây ông đập lưng ông' với Yamal

Tây Ban NhaAtletico đăng ảnh để đáp trả tuyên bố của Lamine Yamal trước trận lượt về tứ kết Champions League.

Atletico thua trận lượt về với tỷ số 1-2, nhưng thắng Barca chung cuộc 3-2. Ngay sau đó, trên Instagram, đội này đăng ảnh bốn tiền đạo gồm Antoine Griezmann, Julian Alvarez, Ademola Lookman và Alexander Sorloth cùng đeo kính râm, tai nghe có dây và thể hiện vẻ nghiêm nghị.

Griezmann đeo kính và tai nghe để đáp trả Yamal. Ảnh: Atletico Madrid

Cầu thủ bóng rổ LeBron James dùng tạo hình trên lần đầu tiên vào năm 2016, khi truyền cảm hứng cho Cavaliers thắng ngược Golden State ở chung kết NBA 2016. Trước trận lượt về tối 14/4, Yamal đã đổi ảnh đại diện thành ảnh của LeBron James, với hy vọng giúp Barca làm điều tương tự.

"Anh ấy là một trong những hình mẫu của tôi. Tôi sẽ suy nghĩ về cách anh ấy thực hiện cuộc ngược dòng đó", Yamal nói về quyết định đổi ảnh.

Barca suýt ngược dòng thành công trong trận lượt về. Trong 24 phút đầu, Yamal và Ferran Torres giúp đội khách dẫn 2-0, đồng thời san bằng tỷ số chung cuộc 2-2. Tuy nhiên, họ không duy trì lợi thế được lâu. Phút 31, Lookman đệm bóng rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Atletico.

Yamal cũng gây chú ý trong trận lượt về khi chờ đá phạt góc ở phút 29. Anh ngồi lên bóng, đưa tay lên vuốt cằm ra vẻ ngạo nghễ, nhưng cũng thể hiện sự tự tin tràn đầy của một cầu thủ 18 tuổi. Nhiều thành viên mạng xã hội khen biểu cảm của Yamal, ví ngôi sao trẻ với thợ săn đang quan sát con mồi.

Yamal cũng tạo ra bốn cơ hội, đi bóng 33 lần, thu hồi bóng chín lần, thắng 12 trong 22 pha tranh chấp tay đôi và chuyền chính xác 80%. Không ít người xem tiếc vì Barca chưa có đội hình đủ chiều sâu để tận dụng hết tài năng của "số 10".

Yamal (giữa) thất vọng sau trận lượt về tứ kết Champions League tối 14/4. Ảnh: Reuters

Yamal vẫn chưa giành được Champions League. Trước đó, tiền đạo 18 tuổi và đồng đội thua PSG ở tứ kết mùa 2023-2024 và Inter ở bán kết mùa trước.

Ở bán kết, Atletico sẽ gặp đội thắng trong cặp Arsenal - Sporting. Ở nhánh còn lại, sau khi loại Liverpool với tỷ số chung cuộc 4-0, đương kim vô địch PSG sẽ gặp đội thắng trong cặp Bayern - Real.

