Athens gia nhập mạng bay hàng hóa của Hong Kong Air Cargo

Hong Kong Air Cargo mở thêm đường bay thuê chuyến giữa Hong Kong và Athens từ ngày 2/2, mở rộng mạng lưới châu Âu trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng.

Các chuyến bay thuê chuyến định kỳ giữa sân bay quốc tế Hong Kong và sân bay quốc tế Athens (ATH), nằm tại Spata, vùng Đông Attica (Hy Lạp), được khai thác với tần suất hai chuyến mỗi tuần. Theo Hong Kong Air Cargo (HKAC), các chuyến bay hai chiều sẽ hoạt động vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần.

Trong thông báo đăng trên LinkedIn ngày 30/1, hãng cho biết Athens là điểm đến thứ 14 trong mạng lưới của HKAC, đồng thời khẳng định năng lực triển khai các giải pháp bay thuê chuyến linh hoạt, đáp ứng những nhu cầu vận chuyển hàng hóa đặc thù.

Hong Kong Air Cargo (HKAC) tập trung khai thác các chuyến bay thuê chuyến và bay theo nhu cầu thị trường logistics quốc tế. Ảnh: Hong Kong Air Cargo

HKAC mở rộng hiện diện tại châu Âu trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng thương mại điện tử tăng mạnh. Hãng bắt đầu khai thác khu vực này từ tháng 10/2023 với đường bay tới Milan Malpensa, sau đó mở thêm các tuyến đến Liège (Bỉ) vào tháng 2/2024 và Oslo (Na Uy) vào tháng 9/2024.

Vương quốc Anh là một trọng điểm trong chiến lược châu Âu của HKAC. Hãng lần lượt mở các đường bay tới London Stansted (2/2024), Birmingham (10/2024), Glasgow Prestwick (2/2025) và East Midlands (11/2025).

Về đội bay, đầu tháng này HKAC bổ sung một máy bay Airbus A330-200 chuyển đổi từ chở khách sang chở hàng (P2F), nâng tổng số A330-200F lên sáu chiếc. Ngoài ra, hãng còn khai thác một A330-300P2F do EFW chuyển đổi theo hình thức thuê ACMI.

Hong Kong Air Cargo (HKAC) là hãng hàng không chuyên chở hàng hóa có trụ sở tại Hong Kong. Hãng tập trung khai thác các chuyến bay thuê chuyến và bay theo nhu cầu thị trường logistics quốc tế. Những năm gần đây, HKAC liên tục mở rộng mạng lưới tại châu Âu nhằm đón đầu nhu cầu vận chuyển, đặc biệt từ thương mại điện tử. Chiến lược tăng trưởng của hãng gắn với việc linh hoạt đội bay và mở thêm các điểm đến mới.

Hải My (Theo AirCargo News)