Atera Holdings bắt tay các đối tác phát triển tổ hợp Atera Central

Dự án Atera Central phát triển mô hình đô thị tích hợp với sự tham gia của các đối tác trong tài chính, xây dựng và vận hành như BIDV, Ricons, Savills.

Lễ ra mắt khu đô thị phức hợp Atera Central diễn ra ngày 23/3. Dự án đặt tại khu vực Phố Nối - Thăng Long II - Yên Mỹ, nơi thu hút nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kéo theo nhu cầu về nhà ở và dịch vụ. Đây được xem là một trong những động lực phát triển đô thị mới ở vùng giáp ranh Hà Nội.

Phối cảnh dự án Atera Central. Ảnh: Atera Holdings

Atera Central phát triển theo mô hình khu đô thị phức hợp all-in-one, tích hợp các tiện trong một không gian sống. Dự án hướng tới nhóm khách hàng là chuyên gia và lao động chất lượng cao đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận. Theo chủ đầu tư, nhóm khách hàng này có yêu cầu cao về không gian sống, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa sự tiện nghi, tính riêng tư và tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

"Việc phát triển mô hình đô thị tích hợp 'sống, làm việc, phát triển' không chỉ là định hướng, mà là chiến lược dài hạn, được hiện thực hóa thông qua việc lựa chọn đồng hành cùng các thương hiệu trong lĩnh vực tài chính, xây dựng và quản lý vận hành", đại diện đơn vị phát triển chia sẻ.

Các đối tác tham gia phát triển dự án Atera Central. Ảnh: Atera Holdings

Trong đó, ngân hàng BIDV (chi nhánh Đống Đa và Nam Định) cung cấp giải pháp tài chính. Ricons đảm nhận thi công; Savills Việt Nam tham gia quản lý vận hành sau khi hoàn thành. Chủ đầu tư Atera Holdings đặt mục tiêu hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài dự án vào tháng 10, đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật thường thấy ở các công trình phục vụ sự kiện tầm quốc tế.

Việc hợp tác với các đơn vị trong lĩnh vực tài chính, xây dựng và quản lý vận hành được chủ đầu tư xem là bước nhằm chuẩn hóa quy trình phát triển dự án, từ thi công đến khai thác. Mô hình này hướng tới đáp ứng nhu cầu của nhóm chuyên gia và cư dân làm việc tại khu vực.

Theo doanh nghiệp, sự tham gia của BIDV, Ricons và Savills góp phần đảm bảo nguồn vốn, tiến độ xây dựng và tiêu chuẩn vận hành. Dự án được định hướng phát triển trong phân khúc nhà ở chất lượng cao tại Hưng Yên.

Song Anh