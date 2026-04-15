Atera Central đón lực đẩy từ khu công nghiệp Hưng Yên

Sự phát triển của các khu công nghiệp tại Hưng Yên góp phần làm tăng nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, trong đó khu vực Phố Nối ghi nhận thêm nguồn cung từ dự án Atera Central.

Việt Nam đang trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư quốc tế, nhất là ở các lĩnh vực như điện tử, sản xuất thông minh và bán dẫn. Giai đoạn 2025-2030 được xem là chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản công nghiệp, khi nhu cầu mở rộng từ nhà xưởng sang hệ sinh thái đô thị phục vụ lực lượng lao động chất lượng cao.

Sự dịch chuyển này kéo theo nhu cầu lớn về nơi ở và dịch vụ đi kèm. Với vòng đời vận hành nhà máy thường kéo dài 20-30 năm, nhu cầu nhà ở hình thành ổn định, tạo ra dòng cầu thực và giá trị dài hạn, ít phụ thuộc vào các chu kỳ đầu cơ ngắn hạn.

Phối cảnh dự án Atera Central tại Phố Nối, Hưng Yên. Ảnh: Atera Holdings

Tại một số địa phương, phát triển công nghiệp thường đi cùng sự gia tăng nhu cầu nhà ở. Bình Dương ghi nhận sự gia tăng dân số cơ học khi các khu công nghiệp mở rộng, kéo theo giá đất biến động theo chu kỳ hạ tầng. Sau đó, Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp thế hệ thứ hai ở miền Bắc, thu hút nhiều tập đoàn lớn trong chuỗi cung ứng điện tử, đồng thời hình thành nhu cầu nhà ở cao cấp cho chuyên gia.

Hưng Yên cũng đang nổi lên như một trung tâm công nghiệp mới, giữ vai trò vệ tinh và hành lang logistics phía Đông Hà Nội, cách trung tâm khoảng 20-35 km. Theo định hướng, đến năm 2030, địa phương này sẽ trở thành tỉnh công nghiệp lớn của miền Bắc, hướng tới hình thành chuỗi đô thị công nghiệp quanh Hà Nội vào năm 2040.

Theo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, trong các khu công nghiệp trên địa bàn hiện có gần 300 dự án còn hiệu lực, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Trong đó, Phố Nối A - một trong những khu công nghiệp lớn của tỉnh, đã thu hút trên 100 dự án đầu tư và đạt tỷ lệ lấp đầy cao. Các khu công nghiệp lân cận như Phố Nối B, Thăng Long II cũng hoạt động ổn định, góp phần hình thành cụm sản xuất tập trung tại khu vực này.

Các căn hộ sở hữu mặt thoáng. Ảnh: Atera Holdings

Trong bối cảnh đó, Atera Central với quy mô 4,56 ha, nằm tại trung tâm Phố Nối, cung cấp đa dạng sản phẩm từ căn hộ đến nhà thấp tầng. Dự án áp dụng mô hình "Live - work - grow" với các tiện ích phục vụ sinh hoạt, làm việc và nhu cầu dịch vụ của cư dân. Không gian sống tích hợp các hạng mục chăm sóc sức khỏe như sauna Jimjibang, bể bơi, phòng khám; trong khi khu làm việc bố trí coworking hub và officetel.

Dự án có sự tham gia của các đơn vị gồm nhà phát triển Atera Holdings, tổng thầu thi công Ricons, tư vấn quản lý vận hành Savills & sự đồng hành tài chính từ ngân hàng BIDV. Dự án đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán.

Đại diện đơn vị phát triển kinh doanh BHS cho biết, mức giá cho thuê được dự báo có thể mang lại lợi suất khoảng 8-12% mỗi năm, tùy theo loại hình sản phẩm và thời điểm khai thác. "Tại các khu vực công nghiệp, nhu cầu nhà ở gắn với chuyên gia và lao động kỹ thuật cao là một trong những yếu tố tạo ra dòng cầu dài hạn cho thị trường bất động sản", vị đại diện nói thêm.

Song Anh