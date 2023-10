ATĐ - đối tác may đồng phục cho doanh nghiệp đa ngành

ATĐ chuyên may các loại đồng phục công sở đa chất liệu, kiểu dáng từ sơ mi, áo thun, đến áo gió...

ATĐ là một trong những đơn vị thiết kế và may đồng phục cho nhiều đối tác doanh nghiệp từ đa dạng ngành nghề. Đến nay, đơn vị đã tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng từ đồng phục công sở lịch lãm đến các thiết kế cho nhà hàng, khách sạn, trường học...

Đồng phục công sở

Đồng phục công sở ngày nay không chỉ đơn thuần là bộ áo và quần mà còn cần đáp ứng các yếu tố về chất liệu, phù hợp thời tiết, tính chất ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của công ty... Quan trọng nhất vẫn là thiết kế hợp thời trang và tạo cảm giác thoải mái khi làm việc, di chuyển, sinh hoạt cho người mặc.

Đồng phục công sở. Ảnh: ATĐ

Thấu hiểu điều này, May Đồng Phục ATĐ đã tạo ra những bộ đồng phục công sở đáp ứng yếu tố chuyên nghiệp, phù hợp đẳng cấp của doanh nghiệp đối tác. Ngoài ra đơn vị còn chọn chất liệu cao cấp, đảm bảo thoáng khí và màu sắc phù hợp với ý muốn của từng công ty, thương hiệu.

Đồng phục áo thun

Không chỉ đồng phục công sở, May Đồng Phục ATĐ còn cung cấp những áo thun trẻ trung, phù hợp các doanh nghiệp tìm kiếm sự sáng tạo. Một số đơn vị tổ chức sự kiện hay hoạt động đội nhóm cũng là đối tượng công ty hướng tới.

Đồng phục áo thun. Ảnh: ATĐ

Khác với đồng phục công sở, các loại áo thun mảng này cần chọn chất liệu thoải mái, thoáng mát, co giãn tốt. Thiết kế, màu sắc ngoài đúng với yêu cầu doanh nghiệp còn cần sự linh hoạt, trẻ trung, hiện đại, hợp thời trang.

Đồng phục áo gió

Với đội ngũ thiết kế dày dặn kinh nghiệm, May Đồng Phục ATĐ cho biết đến nay đã tạo ra những BST đồng phục áo gió đảm bảo cả hai yếu tố thời trang và giữ ấm. Danh mục này hầu hết phù hợp với các ngành công nghiệp hoặc những đơn vị, công ty hoạt động những vùng có nhiệt độ thấp trong năm.

Đồng phục áo khoác. Ảnh: ATĐ

Ngoài đảm bảo người mặc thoải mái trong mọi thời tiết, áo còn phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ họ khỏi các yếu tố môi trường có nguy cơ gây hại trong lúc sinh hoạt, làm việc.

Đồng phục nhà hàng khách sạn

Nhà hàng và khách sạn là nhóm đối tác đặt mục tiêu cao về dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Một yếu tố quan trọng giúp họ thể hiện sự chuyên nghiệp và ấn tượng là đồng phục nhân viên. Thiết kế cho nhân viên nhà hàng, khách sạn cần có kiểu dáng hoặc màu sắc tạo ấn tượng tích cực với khách hàng. May Đồng Phục ATĐ cung cấp những mẫu đồng phục đảm bảo yếu tố chuyên nghiệp, lịch lãm và tôn vinh thương hiệu.

Đồng phục bảo hộ lao động

Đây là danh mục cần chú trọng tính an toàn, thoải mái cao nhất. Đồng phục bảo hộ lao động đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo người mặc có môi trường làm việc an toàn. May Đồng Phục ATĐ đã tạo ra những sản phẩm bảo hộ chất lượng với thiết kế hiện đại, đáp ứng yếu tố an toàn và thoải mái cho người sử dụng.

"May Đồng Phục ATĐ tự hào về đội ngũ chuyên nghiệp, đam mê và sáng tạo. Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm đồng phục tốt, mà còn giúp đưa ý tưởng và biến chúng thành hiện thực. Với sự tận tâm và kỹ năng chuyên môn, May Đồng Phục ATĐ cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của đối tác khách hàng", đại diện công ty chia sẻ.

(Nguồn: May Đồng Phục ATĐ)