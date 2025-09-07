ATAD tái hiện cầu thép 20 m tại Pháp ở triển lãm thành tựu đất nước

Kết cấu thép dài 20,7 m, cao 11,2 m dùng cho cầu vượt biển tại Pháp, ứng dụng hệ sơn chống ăn mòn và chống trượt đạt chuẩn châu Âu.

Đơn vị trưng bày không gian ngoài trời với diện tích hơn 200 m2, tại sân Tây Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Kết cấu thép có kích thước dài 20,7nm - rộng 10,2 m - cao 11,2 m.

Sản phẩm trưng bày là mô - đun thực tế từ dự án cầu được lắp ghép tại đảo Réunion, thuộc Pháp, được công ty ATAD thực hiện với tổng chiều dài hơn 200 m và khối lượng thép lên đến 1.500 tấn. Đại diện doanh nghiệp cho biết, công trình cầu tại Pháp đánh dấu bước tiến của công nghệ sản xuất trong nước, thể hiện vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.

Kết cấu thép cầu tại đảo Réunion được doanh nghiệp tái hiện tại triển lãm. Ảnh: ATAD

Dự án cầu Réunion được khởi động như một phần quan trọng trong chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn của Chính phủ Pháp. Chương trình trên nhằm cải thiện hệ thống giao thông, nâng cao chất lượng đời sống tại các khu vực nông thôn xa xôi của Pháp.

Theo đại diện doanh nghiệp, thử thách lớn nhất mà ATAD phải đối mặt là việc đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của châu Âu, áp lực về thời gian sản xuất. Đơn vị cũng tìm cách khắc phục việc vận chuyển xuyên lục địa, trong điều kiện địa lý phức tạp của hòn đảo nhiệt đới.

Kết cấu thép được xử lý bằng công nghệ phun kẽm nóng kết hợp với hệ thống sơn chống ăn mòn. Ảnh: ATAD

Dự án được thiết kế bởi BERD, một đơn vị tại Bồ Đào Nha chuyên cung cấp giải pháp xây dựng cầu đường hiện đại. Sự hợp tác đòi hỏi độ chính xác cao ở từng chi tiết kỹ thuật. ATAD đánh giá dự án này không chỉ là hợp đồng xuất khẩu thông thường mà là cơ hội để đơn vị chứng minh rằng công nghệ Việt Nam có thể sánh vai cùng những cường quốc công nghiệp hàng đầu.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là công nghệ phóng cầu không cần cẩu. Giải pháp này cho phép lắp dựng các mô-đun thép nặng hàng chục tấn mà không cần sử dụng thiết bị nâng truyền thống, nhờ đó, thời gian và chi phí thi công được tối ưu đáng kể.

Về bảo vệ bề mặt, kết cấu thép được xử lý bằng công nghệ phun kẽm nóng kết hợp với hệ thống sơn chống ăn mòn chuyên dụng. Toàn bộ vật liệu sơn được nhập khẩu từ châu Âu, đạt chuẩn ACQPA và OHGPI. Riêng lớp sơn chống trượt, đảm bảo chịu được tải trọng lớn, được nhập khẩu từ Anh Quốc để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện hạng nặng. Quá trình ứng dụng các công nghệ này đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật ATAD phải trải qua hàng tháng đào tạo chuyên sâu, thử nghiệm liên tục để đạt được độ chính xác cao.

Không gian trưng bày của doanh nghiệp tại gian hàng "Khởi nghiệp kiến quốc". Ảnh: ATAD

Theo đại diện doanh nghiệp, việc trưng bày mô-đun cầu thép tại triển lãm vừa cho thấy tiềm lực công nghệ trong nước, vừa góp phần quảng bá trình độ sản xuất, thi công kết cấu thép của Việt Nam ra thị trường quốc tế. Công trình là minh chứng cho sự vươn lên của doanh nghiệp nội địa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và xuất khẩu công nghệ.

Ngoài không gian trưng bày ngoài trời, ATAD còn tham gia khu vực sảnh trong tại gian hàng "Khởi nghiệp kiến quốc", với diện tích 192 m2, nhằm giới thiệu các sản phẩm kết cấu thép công nghiệp của doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ mới đây đã đồng ý kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước đến ngày 15/9. ATAD sẽ tiếp tục đồng hành và đón khách tham quan trong suốt thời gian này.

Hoàng Đan