ATAD đưa công nghệ kết cấu thép đến triển lãm thành tựu đất nước

Hà NộiATAD là mảnh ghép trong bức tranh "Khởi nghiệp kiến quốc" - tôn vinh thương hiệu quốc gia và doanh nghiệp đầu ngành, tại triển lãm 80 năm Quốc Khánh.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là hoạt động trọng điểm dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kéo dài từ ngày 28/8 đến 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 230 gian hàng thuộc 34 tỉnh, 28 bộ, hơn 100 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp nhà nước.

Gian hàng ATAD diện tích 192 m2, được bố trí ở phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc", giới thiệu hình ảnh, giải pháp công nghệ của hàng trăm công trình trong nước lẫn quốc tế.

Gian hàng ATAD tại triển lãm thành tựu đất nước. Ảnh: ATAD

Du khách có thể tham quan mô hình loạt công trình mang tính biểu tượng đơn vị từng thực hiện, trong đó có sân bay quốc tế Long Thành (ATAD thi công toàn bộ kết cấu thép mái chính). Nhiều người dân bất ngờ khi nhìn cận cảnh nguyên bản kết cấu thép trong 126 hoa thép nặng 5,8 tấn, đế 3 tấn, cao 4,3 m ngay tại triển lãm (cấu kiện nặng nhất 10,5 tấn và cao 6,5 m).

Đơn vị trưng bày mockup H-grade - được gia công theo tiêu chuẩn sản xuất JASS 6 của Nhật Bản. H-grade (High grade) áp dụng cho các công trình trọng điểm, chịu tải trọng động, tải trọng lặp hoặc động đất, yêu cầu chất lượng hàn ở mức cao. Bên cạnh đó là khung thép hai tầng - thiết kế tiêu biểu cho các dự án trên 20 tầng, có dây chuyền sản xuất cột được nhập từ Italy.

Khu trưng bày hoa thép và mock-up H-Grade. Ảnh: ATAD

Ở khu trưng bày ngoài trời, thương hiệu đưa mô hình cầu module lắp ghép Réunion, Pháp đến sự kiện. Cầu dạng lưới có chiều dài hơn 100 m, tổng khối lượng 2.500 tấn thép, chịu được xe tải hạng nặng. Công trình được sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh tại nhà máy ATAD Đồng Nai, sau đó xuất khẩu sang Pháp.

Ngoài ra, khách tham quan có thể hiểu thêm về cơ chế của robot hàn tự động qua robot Kura - dòng được đánh giá cao năng suất, kiểm soát mối hàn và tối ưu chi phí sản xuất. Tại triển lãm, robot cũng chạy demo minh họa cách thức hàn.

Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn - Tổng giám đốc ATAD - cho biết sau hơn 20 năm phát triển, doanh nghiệp kết cấu thép thực hiện hơn 4.000 dự án tại 60 quốc gia, với 13 văn phòng ở Việt Nam và toàn cầu. Tiêu biểu là tuyến Metro MRT 7 tại Philippines, nhà máy điện Jackson Generation (Mỹ), cầu vượt Kampala (Uganda), Nhà máy điện Matabari (Banglades), Nhà máy thép xanh H2GS (Thụy Điển), nhà máy phân bón Perdaman (Australia), Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), sân bay Long Thành, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, tổ hợp sản xuất thép Hòa Phát - Dung Quất, cầu Trần Hoàng Na (Cần Thơ), các sân bay Cam Ranh, Đà Nẵng, Wattay (Lào)...

Người dân tham quan mô hình sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: ATAD

Hiện đơn vị có hơn 2.700 nhân viên cùng ba nhà máy đạt chuẩn quốc tế, Leed Gold và văn phòng đạt chuẩn Leed Platinum. Nhà máy được trang bị các dây chuyền sản xuất tự động, công nghệ cao nhập khẩu từ Italy, Đức, Đài Loan. ATAD là công ty duy nhất trong ngành kết cấu thép đạt Thương hiệu Quốc gia và giải Vàng Chất lượng Quốc gia.

"Chúng tôi kiên định chiến lược ba trụ cột - chất lượng, sáng tạo, bền vững. Chất lượng chuẩn quốc tế tạo niềm tin lâu dài. Sáng tạo giúp tiên phong tự động hóa, số hóa và giải pháp xanh bền vững theo chuẩn ESG đồng hành khách hàng, đối tác lẫn cộng đồng", ông Nguyễn Lê Anh Tuấn nói thêm.

Thời gian tới, ATAD tiếp tục đầu tư công nghệ, tự động hóa, số hóa, nguồn nhân lực để đưa công trình chuẩn quốc tế của Việt Nam ra thế giới, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt.

Đông Vệ