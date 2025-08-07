AT hợp tác Welstory Vietnam quảng bá ẩm thực Hàn Quốc

Chương trình "Trải nghiệm K-Food qua suất ăn tập thể" do AT (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation) hợp tác Welstory Vietnam, giới thiệu ẩm thực Hàn Quốc đến người lao động Việt, ngày 18-30/7.

Sự kiện diễn ra tại các nhà máy Samsung miền Bắc, do Tổng công ty Phân phối nông thủy sản thực phẩm Hàn Quốc - AT (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation) và Welstory Vietnam phối hợp tổ chức. Hai đơn vị hướng đến mục tiêu đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông sản, trong đó có thịt gà - mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Việt Nam.

Welstory Vietnam hiện cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp tại Việt Nam, Trung Quốc và Hungary. Doanh nghiệp tích cực lồng ghép các món ăn truyền thống Hàn Quốc vào thực đơn và mở rộng hệ thống phân phối K-Food qua các minimart nội bộ nhằm tăng độ nhận diện và tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình quảng bá được triển khai tại 9 nhà máy, phục vụ hơn 18.000 suất ăn đặc biệt như gà hầm sâm (samgyetang), gà rán Hàn Quốc. Thời gian tổ chức trùng với "Chobok" và "Jungbok" - những ngày nóng đỉnh điểm của mùa hè Hàn Quốc, giúp người lao động Việt Nam hiểu thêm về văn hóa ẩm thực "lấy nhiệt trị nhiệt" của xứ kim chi.

Người làm việc tại nhà máy của Samsung trải nghiệm suất ăn đặc biệt như gà hầm sâm (samgyetang) và gà rán truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: AT

Khu vực trưng bày và dùng thử sản phẩm K-Food tại sự kiện thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là các nguyên liệu chế biến món gà hầm sâm. Các hoạt động tương tác như bốc thăm trúng thưởng cũng góp phần tạo không khí sôi động, tăng trải nghiệm cho người tham gia.

Các món Gà Hàn Quốc được đưa vào thực đơn để tạo sự khác biệt. Ảnh: AT

Song song đó, AT giới thiệu 28 sản phẩm mới gồm nước hồng sâm, sữa đậu nành, bánh yakgwa donut... được nghiên cứu phù hợp với khẩu vị và mức chi tiêu của người lao động địa phương. Các sản phẩm này sẽ được bán thử nghiệm tại 10 minimart có lượng khách cao và một quán cà phê từ tháng 8. Tùy theo phản hồi, kế hoạch sẽ mở rộng ra toàn bộ 26 điểm bán trong hệ thống nhà máy Samsung.

Người làm việc tại Samsung chụp ảnh cùng mâm cơm Hàn Quốc. Ảnh: AT

Ông Jeon Gi Chan, Giám đốc phụ trách xuất khẩu thực phẩm AT cho biết, suất ăn tập thể không chỉ là bữa ăn mà còn là kênh chiến lược giúp K-Food hiện diện trong đời sống thường nhật của người tiêu dùng quốc tế. "Dựa vào mô hình kết hợp giữa suất ăn công nghiệp và hệ thống phân phối nội bộ, chúng tôi kỳ vọng sẽ lan tỏa rộng hơn K-Food tại Việt Nam và khu vực ASEAN", ông nói.

(Nguồn: AT)