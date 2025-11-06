Asus ZenBook S16 - laptop 16 inch mỏng nhẹ, pin 15 tiếng

Những năm gần đây, Asus chủ yếu cạnh tranh ở dòng cao cấp mỏng nhẹ Zenbook S với phiên bản 14 inch. Năm 2025 đánh dấu sự trở lại của công ty ở phân khúc màn hình lớn với Zenbook S16. Sản phẩm nằm ở phân khúc khá hẹp, với sự hiện diện của MacBook Air 15 inch, LG Gram 16 hay Surface Laptop 7 15 inch.
Zenbook S16 nhấn mạnh vào tính di động, thời lượng pin, không tích hợp GPU rời dù màn hình lớn tương tự các mẫu đa năng nổi tiếng khác như MacBook Pro 16 inch hay Dell XPS 16.
Máy có độ mỏng 1,19 cm, trọng lượng 1,5 kg, tương đương nhiều laptop Windows màn hình 14 inch, thậm chí nhẹ hơn MacBook Pro 14 inch mới. So với LG Gram 16 inch, Zenbook S16 nặng hơn 0,3 kg nhưng nhỉnh về cấu hình, dung lượng pin, chất lượng hoàn thiện cùng cảm giác chắc chắn hơn đáng kể so với đối thủ. Đây cũng là laptop 16 inch hiếm hoi đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H.
Điểm nhấn là chất liệu hoàn thiện bên ngoài của máy với lớp vỏ làm từ ceraluminum, còn gọi là nhôm gốm. Theo Asus, đây là kết quả của quá trình ceramic hóa với nhôm nguyên chất được xử lý đặc biệt giúp vỏ có độ mỏng nhẹ của nhôm nhưng cứng bền và hơi nhám như gốm. Mặt ngoài có thiết kế tối giản, họa tiết thẳng cách điệu đặc trưng của dòng Zenbook với bề mặt chống bám vân tay tốt nhưng các cạnh được bo hơi sắc.
Asus thiết kế các khe thoát nhiệt nằm ở cạnh sau phần dưới màn hình giúp hơi nóng hạn chế ảnh hưởng đến linh kiện bên trên và giữ thoải mái khi đặt trên đùi. Tuy nhiên, điều này cũng khiến màn hình máy chỉ mở được góc tối đa 150 độ thay vì 180 độ như các model Zenbook khác gần đây.
Màn hình OLED 3K Lumina giúp Zenbook S16 dễ dàng được nhận diện là một laptop cao cấp. Chất lượng hiển thị khó có đối thủ với khả năng thể hiện màu đen tuyệt đối, sắc màu rực rỡ bắt mắt, hiển thị 100% DCI-P3 cùng tần số quét tới 120 Hz không khác các mẫu cho game thủ. Ngoài ra, máy còn đạt các tiêu chuẩn khác về bảo vệ mắt như Pantone Validated, TÜV Rheinland hạn chế tối đa ánh sáng xanh. Tuy nhiên, độ sáng của màn hình chưa thực sự tương xứng là 400 nit, HDR 500 nit, không cao hơn đáng kể các mẫu laptop tầm trung, cận cao cấp khác.
ZenBook S16 UM5606KA không phải laptop hướng tới người cần chỉnh sửa ảnh, video chuyên nghiệp, nhưng đủ mạnh cho nhu cầu văn phòng cũng như sáng tạo nội dung cơ bản. Sản phẩm dùng chip AMD Ryzen AI 7 350 với NPU sức mạnh 50 TOPS, đạt chuẩn laptop AI Copilot+ PC của Microsoft. Bộ nhớ trong khá lớn là 1 TB cùng RAM 24 GB, mức cao cho các tác vụ đa nhiệm.
Máy hướng tới doanh nhân của Asus thực tế vẫn có thể chơi một số game cơ bản chỉ nhờ vào bộ xử lý của AMD, công nghệ xử lý hình ảnh FSR dù không có card đồ họa rời. Tuy nhiên, nếu có thêm các tùy chọn cấu hình cao cấp, Zenbook S16 có thể cạnh tranh tốt hơn với MacBook, bao gồm cả dòng Air và Pro.
Dù màn hình lớn, bàn phím của Zenbook S16 vẫn là layout phổ thông như trên mẫu 14 inch và không có dãy phím số phụ - trang bị cần thiết với những người làm công việc văn phòng liên quan đến số liệu. Tuy nhiên, số lượng phím ít hơn giúp việc bố trí cân đối, gọn và thoáng, tăng nét sang trọng cho sản phẩm giống dòng MacBook Pro 16 inch.
Bàn phím có kích thước tiêu chuẩn, độ nảy tốt cùng cảm giác chạm phím thú vị nhưng hành trình hơi nông do kích thước mỏng của máy khiến việc làm quen cần nhiều thời gian. Các phím chức năng cũng hơi nhỏ trong khi nút nguồn được thiết kế chưa tạo được điểm nhấn.
Khác với sản phẩm của Apple, Asus đưa hệ thống 6 loa vào bên trong khung máy, phát ra qua lưới tản nhiệt ở trên và hai bên máy. Chất lượng loa tốt so với một laptop mỏng nhẹ với âm cao trong, dù bass chưa đủ đanh, mạnh như MacBook Pro.
Cạnh phải của máy là cổng USB-A và sự xuất hiện của khe cắm thẻ nhớ SD vốn ngày càng được ưa chuộng bởi người làm công việc sáng tạo nội dung. Các kết nối không dây cũng đều chuẩn mới gồm Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Máy cũng có chip Microsoft Pluton, chuẩn TPM 2.0 giúp tăng khả năng bảo mật.
Ở cạnh phải là cổng HDMI 2.1 và hai cổng USB-C 4.0 cho phép sạc nhanh trực tiếp, giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Máy có pin 78 Wh, lớn hàng đầu trong phân khúc mỏng nhẹ 16 inch, cho thời gian sử dụng khoảng 15 tiếng theo nhà sản xuất.
Sử dụng thực tế với độ sáng khoảng 60%, chủ yếu dùng các ứng dụng văn phòng trên dịch vụ Google, xem mạng xã hội, web qua wifi, nghe nhạc một giờ, thời gian sử dụng pin của máy khoảng gần 11 tiếng. Nếu chỉnh sửa hình ảnh, video và xem video trực tuyến nhiều hơn, thời lượng pin giảm nhưng vẫn thừa đủ khoảng 8 tiếng cho một ngày làm việc.
Điểm cộng về phụ kiện của Zenbook S16 là bộ sạc đi kèm nhỏ gọn với chân cắm trực tiếp, cáp sạc hai đầu đều là USB-C. Các mẫu laptop tầm trung, cận cao trước đó của Asus sử dụng dây nối nguồn với kích thước khá lớn, mất cân đối với kích thước bộ sạc. Củ sạc có công suất 65 W, sạc đầy pin cho máy từ mức 0% khoảng hai tiếng. Người dùng có thể sử dụng sạc nhanh của điện thoại để sạc Zenbook S16 thuận tiện.
Nhìn chung, Zenbook S16 có nhiều điểm mạnh về thiết kế mỏng nhẹ, độ hoàn thiện rất tốt, màn hình đẹp và pin dài. Tuy nhiên, máy chưa có thêm tùy chọn cấu hình vượt trội hướng tới người dùng chuyên nghiệp như các mẫu của Apple hay Dell. Sản phẩm có giá bán 42,9 triệu đồng nhưng thực mua tại một số hệ thống bán lẻ khoảng 37-39 triệu đồng.
