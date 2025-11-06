Asus ZenBook S16 - laptop 16 inch mỏng nhẹ, pin 15 tiếng

Máy có độ mỏng 1,19 cm, trọng lượng 1,5 kg, tương đương nhiều laptop Windows màn hình 14 inch, thậm chí nhẹ hơn MacBook Pro 14 inch mới. So với LG Gram 16 inch, Zenbook S16 nặng hơn 0,3 kg nhưng nhỉnh về cấu hình, dung lượng pin, chất lượng hoàn thiện cùng cảm giác chắc chắn hơn đáng kể so với đối thủ. Đây cũng là laptop 16 inch hiếm hoi đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H.

Điểm nhấn là chất liệu hoàn thiện bên ngoài của máy với lớp vỏ làm từ ceraluminum, còn gọi là nhôm gốm. Theo Asus, đây là kết quả của quá trình ceramic hóa với nhôm nguyên chất được xử lý đặc biệt giúp vỏ có độ mỏng nhẹ của nhôm nhưng cứng bền và hơi nhám như gốm. Mặt ngoài có thiết kế tối giản, họa tiết thẳng cách điệu đặc trưng của dòng Zenbook với bề mặt chống bám vân tay tốt nhưng các cạnh được bo hơi sắc.

Asus thiết kế các khe thoát nhiệt nằm ở cạnh sau phần dưới màn hình giúp hơi nóng hạn chế ảnh hưởng đến linh kiện bên trên và giữ thoải mái khi đặt trên đùi. Tuy nhiên, điều này cũng khiến màn hình máy chỉ mở được góc tối đa 150 độ thay vì 180 độ như các model Zenbook khác gần đây.