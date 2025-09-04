Asus Vivobook S14 - laptop AI pin lâu

Trong khi đối thủ phân chia dòng sản phẩm với các chip khác nhau từ AMD, Intel và Qualcomm, Asus đem đến cho người dùng cả ba lựa chọn ở cùng một dòng máy Vivobook S14 2025. Mẫu chủ lực về doanh số của công ty vừa bổ sung bốn tùy chọn cấu hình mới, gồm hai phiên bản dùng Snapdragon X và hai phiên bản AMD Ryzen AI, ngoài model dùng Intel Core Ultra (Series 2) trước đó. Các máy đều thuộc series Vivobook S, cao hơn so với Vivobook thông thường, thấp hơn Zenbook và Zenbook S

Vivobook S14 không nổi bật về thiết kế, cấu hình như dòng Zenbook cao cấp nhưng tổng hòa của các yếu tố như mỏng nhẹ, bền bỉ với tiêu chuẩn quân đội, pin tốt và hiệu năng ổn so với giá. Model nằm ở khoảng giá được nhiều người Việt chọn nhất khi mua laptop là tầm 20 triệu đồng. Phân khúc này cũng sôi động với nhiều đối thủ đáng gờm như Acer Swift GO 14 AI, Lenovo Yoga 7, HP Pavilion Aero 13 hay MacBook Air M4.