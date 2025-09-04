Asus Vivobook S14 - laptop AI pin lâu

Trong khi đối thủ phân chia dòng sản phẩm với các chip khác nhau từ AMD, Intel và Qualcomm, Asus đem đến cho người dùng cả ba lựa chọn ở cùng một dòng máy Vivobook S14 2025. Mẫu chủ lực về doanh số của công ty vừa bổ sung bốn tùy chọn cấu hình mới, gồm hai phiên bản dùng Snapdragon X và hai phiên bản AMD Ryzen AI, ngoài model dùng Intel Core Ultra (Series 2) trước đó. Các máy đều thuộc series Vivobook S, cao hơn so với Vivobook thông thường, thấp hơn Zenbook và Zenbook S
Vivobook S14 không nổi bật về thiết kế, cấu hình như dòng Zenbook cao cấp nhưng tổng hòa của các yếu tố như mỏng nhẹ, bền bỉ với tiêu chuẩn quân đội, pin tốt và hiệu năng ổn so với giá. Model nằm ở khoảng giá được nhiều người Việt chọn nhất khi mua laptop là tầm 20 triệu đồng. Phân khúc này cũng sôi động với nhiều đối thủ đáng gờm như Acer Swift GO 14 AI, Lenovo Yoga 7, HP Pavilion Aero 13 hay MacBook Air M4.
So với bản dùng chip Intel, hai model dùng chip AMD và Qualcomm nhỉnh hơn về giá nhưng nổi trội về thời lượng pin và hiệu năng. Tất cả có thiết kế giống nhau, phân biệt chủ yếu dựa trên tem dán ở mặt trong và màu sắc sản phẩm.
Trong đó, Vivobook S14 (S3407QA) dùng chip Snapdragon X (X1-26-100), RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB có thể nâng cấp tối đa 512 GB giá 22,9 triệu đồng. Mẫu S14 dùng chip AMD có hai lựa chọn chip xử lý gồm Ryzen AI 5 330 (mã M3407KA-SF034WS) và Ryzen AI 7 350 (mã M3407KA-SF032WS), RAM 16 GB và 32 GB tương ứng, bộ nhớ trong 512 GB với giá lần lượt 22,9 triệu và 25,9 triệu đồng.
Dòng Vivobook dùng chip Snapdragon X có thêm mã S16 với màn hình lớn 16 inch, đắt hơn bản 14 inch khoảng 1,5 triệu đồng.
Phiên bản màu bạc dùng chip AMD với cân nặng 1,4 kg, còn màu xám dùng chip của Qualcomm nhẹ hơn một chút là 1,35 kg. Dù sử dụng nhiều chi tiết nhựa ở vỏ để giảm giá và trọng lượng nhưng Asus vẫn sử dụng toàn bộ kim loại ở mặt A và D của máy (mặt trên và bên trong phần chiếu nghỉ tay và bàn phím), tạo cảm giác sang trọng.
Những thế hệ Vivobook và Zenbook gần đây được Asus tinh chỉnh theo xu hướng tối giản, không còn chi tiết phá cách như trước. Điểm mạnh của máy so với đối thủ cùng tầm giá là đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H giúp chịu được va đập, thay đổi nhiệt độ và những điều kiện sử dụng khắc nghiệt.
Tương tự đối thủ, dòng laptop AI của Asus năm 2025 có thay đổi dễ nhận ra so với trước là trang bị nút gọi trợ lý ảo AI Copilot riêng biệt trên bàn phím. Đây cũng là dấu hiệu giúp người dùng dễ nhận ra các laptop đạt chuẩn Copilot+ PC do Microsoft phát hành.
Vivobook S14 hỗ trợ nhiều tác vụ AI trực tiếp trên máy mà không cần Internet do có NPU tích hợp. Trong đó, bản dùng chip Qualcomm là NPU Hexagon với 45 TOPS còn bản dùng chip AMD là NPU 50 TOPS. Nếu người dùng yêu cầu cao hơn về xử lý AI trên thiết bị, những model có RAM lớn như bản dùng Ryzen AI 7 350 với 32 GB sẽ giúp việc xử lý dữ liệu lớn, tải dữ liệu và mô hình hay đa nhiệm hiệu quả hơn.
Vivobook S14 có viền ngoài hơi dày và không liền mạch so với màn hình bên trong. Bù lại, đây là một trong số ít model có chất lượng hiển thị tốt nhất trong tầm giá. Các phiên bản dùng chip AMD và Qualcomm đều có màn hình OLED cho màu sắc bắt mắt, hiển thị đầy đủ dải màu DCI-P3, màu đen sâu. Ứng dụng MyAsus tích hợp sẵn cũng cho phép người dùng điều chỉnh hình ảnh như chế độ thông thường, tông màu ấm hoặc lạnh, bảo vệ mắt tùy tình huống sử dụng.
Sử dụng màn hình OLED cũng là ưu điểm của hai phiên bản mới so với phiên bản chip Intel trước đó với tấm nền IPS. Độ phân giải đều là 1.920 x 1.200 pixel (WUXGA). Độ sáng màn hình khá tốt, có thể dùng ở khu vực trong phòng có ánh sáng mạnh nhờ lớp phủ chống lóa.
Là dòng laptop phổ thông, Asus không phải hy sinh quá nhiều về không gian đặt pin cũng như thiết kế bàn phím cho độ mỏng của máy trên Vivobook S14. Điều này khiến trải nghiệm gõ trên bàn phím ErgoSense tốt với hành trình dài kỷ lục trong phân khúc (1,7 mm), độ nảy tốt, chính xác. Điểm trừ là các nút điều hướng có kích thước khá nhỏ, nút nguồn nằm lẫn trong hàng phím chức năng bên trên. Touchpad của máy có tiết diện lớn, thao tác vuốt chạm nhạy, hỗ trợ cử chỉ phóng to, thu nhỏ hay tăng giảm âm lượng, chỉnh độ sáng ở các cạnh thuận tiện.
Hệ thống loa stereo công nghệ Dolby Atmos có âm lượng khá lớn, trong ở mức âm lượng khoảng dưới 70% nhưng âm bass chưa tốt. Cụm loa đặt dưới phần vát lên của hai cạnh bên để đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu ứng âm thanh tốt hơn khi đặt trên mặt bàn.
Vivobook S14 có thiết kế mỏng đều về cạnh trước với độ dày 1,59-1,79 cm. Các cổng kết nối đầy đủ và được tích hợp hầu hết về cạnh trái bao gồm hai cổng USB-C 3.2, HDMI 2.1, USB-A, giắc cắm tai nghe. Trong đó, cả hai cổng C đều có thể dùng để cắm trực tiếp bộ sạc và hỗ trợ tốc độ truyền tải tối đa 40 Gg/giây.
Cạnh phải với cổng USB-A 3.2 và đèn báo tín hiệu nguồn. Máy sử dụng Wi-Fi 6E hai băng tần, Bluetooth 5.3 mới nhất. Bản dùng chip Snapdragon X cho thời lượng pin 30,5 tiếng nếu xem video liên tục không kết nối mạng, tương ứng thời gian sử dụng thực tế với nhu cầu lướt web, văn bản thông thường khoảng 20 tiếng. Trong bài thử nghiệm pin chạy với PCMark 10, vẫn để kết nối Wi-Fi, máy đạt hơn 22 tiếng.
Phiên bản AMD có hiệu năng mạnh hơn, dung lượng 70 Wh được tối ưu cho chip Ryzen AI cho thời lượng pin nhỉnh hơn bản dùng chip Intel là 23 tiếng xem video liên tục.
Asus có những tinh chỉnh trong thiết kế khe tản nhiệt sau khi nhận được góp ý từ người dùng ở các thế hệ trước. Chúng vẫn nằm gần bản lề nhưng đặt ẩn, nằm lùi về phía sau, không ảnh hưởng tới chủ nhân khi sử dụng và đảm bảo khả năng tản nhiệt tốt. Hãng cũng bố trí nhiều khe nhỏ khác ở mặt dưới ở vị trí đặt bo mạch chủ và các chân cao su để kênh máy lên so với mặt bàn giúp tăng khả năng tản nhiệt.
Máy chỉ có một quạt tản nhiệt chủ động nhưng thường ở chế độ "chờ" trong hầu hết tình huống sử dụng. Trong một tuần trải nghiệm model dùng chip Snapdragon X, máy chỉ tạo ra tiếng ồn đủ nghe thấy khi chạy các bản cập nhật, chạy ứng dụng đo hiệu năng, xuất video trên Premier. Các công việc như duyệt web hàng ngày, văn bản, xem phim trực tuyến, máy gần như không cần đến quạt, hoạt động im lặng và vỏ máy nóng lên không đáng kể.
Bộ sạc công suất 65 W đi kèm với kích thước nhỏ gọn và sạc qua cổng USB-C, thuận tiện dùng chung với hầu hết smartphone hiện nay. Máy cũng có sạc nhanh, từ 0 lên 60% trong một tiếng hoặc hai tiếng để đầy 100%.
Nếu người dùng ưu tiên thời lượng pin và nhu cầu công việc không cần đến các phần mềm đặc thù, có thể lựa chọn Vivobook S14 bản Snapdragon X. Trong khi đó, bản dùng chip AMD cho hiệu năng tốt hơn, tính tương thích cao hơn.
