Asus V440 - máy AIO viền màn hình siêu mỏng

So với laptop, thị trường máy tính tất cả trong một (All in one - AIO) kém sôi động hơn nhưng cũng đa dạng sự lựa chọn với tầm giá từ hơn 10 triệu đến 40 triệu đồng. Asus, HP là những nhà sản xuất tích cực nhất với nhiều model mới hàng năm, bên cạnh sản phẩm từ Acer và Lenovo. Máy tính AIO hướng tới người dùng yêu thích sự đơn giản, tiết kiệm không gian, làm việc văn phòng hoặc sáng tạo nội dung nhưng không cần cấu hình quá cao.

Sau những năm 2020-2022 mang đến thiết kế phá cách với dòng Zen, Asus gần đây trở lại với triết lý tối giản. Điều này thể hiện rõ qua thiết kế đặc trưng của dòng V440 mới. Model này hướng tới sự nhỏ gọn khi tích hợp màn hình kích thước trung bình 24 inch, giảm độ mỏng thân và viền. Giá máy cũng ở mức phổ thông với ba tùy chọn cấu hình, màn hình thường hoặc cảm ứng từ 16,2 triệu đến 22,5 triệu đồng.