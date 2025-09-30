Asus thả rơi laptop, đè nặng 50 kg để kiểm tra độ bền

Asus Expert Series trải qua ít nhất 24 bài kiểm tra chuẩn độ bền MIL-STD-810H, 157 bài nội bộ như thả rơi, chịu nén, gập mở, hướng đến nhóm doanh nghiệp yêu cầu tuổi thọ thiết bị.

Dòng Expert Series chuyên dụng cho doanh nghiệp, được thương hiệu phát triển với nhiều lựa chọn phù hợp cả mô hình tập đoàn lẫn nhóm SME.

Theo giới thiệu, nhà sản xuất áp dụng quy trình kiểm định nghiêm ngặt nhất cho dòng sản phẩm này. Ngoài chuẩn quân đội Mỹ (MIL-STD-810H), nhà sản xuất áp dụng thêm 157 bài kiểm tra riêng mô phỏng những tình huống sử dụng thực tế như rơi từ độ cao 1,2 m xuống nền bê tông, chịu lực nén 50 kg. Sản phẩm cũng phải vượt qua thử nghiệm chống tràn nước 78 ml, gập mở bản lề 50.000 lần (tương đương 12 lần mỗi ngày trong thời gian sử dụng 11 năm), cắm rút cổng USB liên tục 15.000 lần. Những lỗi thường gặp như để quên bút trên bàn phím khi gập nắp cũng được kiểm nghiệm, từ đó lấy cơ sở để gia cố màn hình.

Bài kiểm tra độ bền của dòng Asus Expert Series trong nhiệt độ cực lạnh. Ảnh: Asus

Toàn bộ dòng Asus Expert Series trang bị hệ thống bảo mật nhiều lớp từ phần cứng, firmware đến hệ điều hành, hỗ trợ cập nhật dài hạn và tích hợp cơ chế tự phục hồi để hạn chế rò rỉ dữ liệu. Về vật liệu, các máy sử dụng bộ khung chắc chắn để có thể vượt qua các bài kiểm tra.

Tiêu biểu là mẫu Asus Expert Book P3. Mẫu laptop doanh nghiệp này trang bị khung vỏ nhôm dày đi kèm khả năng chống bụi và vận hành ổn định ở độ ẩm 95%. Theo thương hiệu chu kỳ thay mới thiết bị trung bình doanh nghiệp hiện khoảng 3 năm, nhưng khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam có thể rút ngắn vòng đời laptop nếu chất lượng vật liệu và lắp ráp không cao. "Thiết kế của ExpertBook được kiểm nghiệm để đảm bảo máy có thể vận hành ổn định vượt xa mức vòng đời trung bình đó", ông Kenny Chien, Giám đốc Asus Việt Nam, Khối khách hàng Doanh nghiệp và Dự án nói.

Phần bàn phím được gia cố chống tràn nước. Ảnh: Asus

Từ năm 2024, những dòng Asus ExpertBook (laptop) và Asus ExpertCenter (máy bàn và máy trạm) cũng được bổ sung trợ lý Asus AI ExpertMeet xử lý trực tiếp trên thiết bị. Trợ lý này hỗ trợ ghi chú, tóm tắt và hiển thị phụ đề thời gian thực mà không cần kết nối Internet, đảm bảo riêng tư và hiệu quả làm việc.

Tất cả mẫu thuộc dòng còn đi kèm dịch vụ bảo hành tận nơi trên toàn quốc, kể cả vùng xa, với tùy chọn mở rộng bảo hành đến 5 năm và giữ lại ổ cứng để bảo mật dữ liệu.

Đaị diện đơn vị cho biết việc đưa ra những chính sách này thể hiện sự tự tin với độ bền sản phẩm. "Những chính sách này cũng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian gián đoạn, đồng thời giảm thiểu rủi ro và chi phí phát sinh trong quá trình vận hành", ông Chien nói.

Theo đánh giá từ thương hiệu nền kinh tế tăng trưởng, đồng thời, quá trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Việt Nam cũng đang được thúc đẩy. Do đó, việc đầu tư vào những thiết bị làm việc có độ bền và bảo mật, chi phí phù hợp, đi cùng khả năng nâng cấp trở thành mối quan tâm cho nhiều SME. Nhiều tổ chức chuyển sang Windows 11 và chuẩn bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình vận hành, nhu cầu này ngày càng tăng cao.

Asus Expert Series đa dạng các dòng laptop, máy bàn, máy trạm tại Asus Exclusive Store. Ảnh: Asus

Hiện các dòng Asus ExpertBook (laptop doanh nghiệp) cũng như Asus ExpertCenter (máy trạm và máy bàn doanh nghiệp) được mở bán tại các hệ thống bán lẻ lớn như Phong Vũ, An Phát, Phúc Anh, Hacom, nền tảng thương mại điện tử.

Ông Chien cho biết chiến lược phân phối Expert Series qua các nhà bán lẻ đóng vai trò chủ đạo nhằm giúp nhóm SME dù mua số lượng ít vẫn có thể tiếp cận được các sản phẩm đạt độ bền và bảo mật cấp doanh nghiệp một cách dễ dàng.

Hoài Phương