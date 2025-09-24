Asus Gaming V16 - laptop chuyên game dưới 2 kg cho sinh viên

Asus Gaming V16 nặng 1,95 kg, trang bị cấu hình Intel Core 7 và GPU RTX 5060, hướng đến nhóm sinh viên cần thiết bị học tập, giải trí.

Asus Gaming V16 có thiết kế vỏ đen mờ, bản lề mở 180 độ có thể mở bằng một tay và khung máy bền bỉ. Bàn phím đèn nền xanh Turbo cùng cụm WASD trong suốt giữ nét cá tính cho dòng gaming nhưng vẫn phù hợp môi trường học tập. Điểm đáng chú ý là trọng lượng chưa đến 2 kg và độ dày 1,8 cm. Thông thường, dòng gaming có thiết kế hầm hố, trọng lượng trên 2 kg để có thể tối ưu cấu hình, tản nhiệt. Vì vậy, Asus Gaming V16 được xếp vào nhóm laptop gaming mỏng nhẹ, linh hoạt.

Asus Gaming V16 có thiết kế mỏng nhẹ so với mặt bằng chung của laptop gaming. Ảnh: Asus

Về cấu hình, máy trang bị chip Intel Core 7 240H kết hợp GPU Nvidia GeForce RTX 5060, kèm 16 GB RAM DDR5. Sản phẩm có hai khe nâng cấp RAM giúp đảm bảo khả năng mở rộng, phục vụ suốt những năm đại học. Hệ thống tản nhiệt IceCool với hai quạt giúp duy trì hiệu năng ổn định, nhiệt độ mát mẻ.

Theo Asus, thiết bị hướng đến nhu cầu nhóm sinh viên khi cần thiết bị đủ hiệu năng để làm các đồ án, lập trình và nhu cầu chơi game của giới trẻ đồng thời tiện dụng khi mang đến trường, quán cà phê.

Máy dùng màn hình 16 inch FHD+ tỷ lệ 16:10 hỗ trợ tần số quét 144 Hz và Adaptive-Sync, vừa phục vụ học trực tuyến, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí. Pin dung lượng 63 Wh cho thời gian sử dụng văn phòng lên đến 9 giờ, hỗ trợ sạc nhanh USB-C Power Delivery 100 W, có thể dùng chung với sạc dự phòng hay sạc điện thoại hỗ trợ Power Delivery

Thiết kế tổng thể với màu đen mờ trên Asus Gaming V16. Ảnh: Asus

Asus cũng tích hợp bàn phím ErgoSense hành trình 1,7 mm, touchpad mở rộng và webcam FHD 3DNR. Các yếu tố này hỗ trợ gõ văn bản, làm slide hay học nhóm trực tuyến.

Với thiết kế gọn nhẹ, hiệu năng mạnh và pin linh hoạt, Asus Gaming V16 được định vị là lựa chọn phù hợp cho sinh viên cần laptop đa năng phục vụ cả học tập lẫn giải trí trong năm học mới.

Hoài Phương