Asus ExpertBook B9 - laptop siêu bền nặng 1 kg

Sử dụng màn hình 14 inch nhưng máy có kích thước chỉ tương đương với các laptop ultrabook 13 inch thông thường. Thiết kế máy mỏng nhẹ nhưng bền chắc nhờ sử dụng hợp kim magiê lithium - dạng hợp kim xốp kết hợp từ magiê thường và kim loại nhẹ nhất thế giới là lithi. Theo nhà sản xuất, độ cứng máy vì vậy tăng gấp bốn lần và nhẹ chỉ bằng gần một nửa so với cùng loại vỏ làm từ nhôm thường. Giống LG Gram 2021, máy cũng đạt chuẩn quân sự MIL-STD 810H, an toàn khi thả rơi từ độ cao 76 cm, hoạt động ở nhiệt độ khắc nhiệt từ -29 độ C đến 60 độ C.

Trải nghiệm thực tế cho thấy máy cho cảm giác cầm chắc chắn và rất nhẹ. Tuy nhiên, lớp vỏ có độ sần lớn hơn đáng kể so với sản phẩm của LG. Thiết kế laptop của Asus có nét nam tính và mạnh mẽ hơn trong khi model của LG lại kiểu "unisex" tối giản.