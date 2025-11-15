Asus Ascent GX10 - máy tính chuyên huấn luyện AI 130 triệu đồng

So với Mac Mini M2 2023 (trái), Ascent GX10 nhỏ hơn, khá tương đồng với mẫu DGX Spark của Nvidia dùng cho việc huấn luyện AI với trọng lượng 1,2 kg và kích cỡ 150 x 150 x 50,5 mm.

GX10 sử dụng khung nhôm ở toàn bộ thân máy giúp tản nhiệt tốt hơn. Do được thiết kế để vận hành liên tục, sản phẩm có hệ thống tản nhiệt quạt kép và 7 cấp độ kiểm soát nhiệt độ thông qua phần mềm. Trải nghiệm cho thấy khi vận hành với công suất tối đa, nhiệt độ tỏa ra không quá nóng, khoảng 50-60 độ C.