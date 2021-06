Astrid tặng khoá học tiếng Anh miễn phí mùa Covid-19

Khoá học được kết hợp bởi ứng dụng Astrid và POPS Kids giúp bé vừa học vừa chơi, khám phá những điều thú vị về thế giới tự nhiên.

Mới đây, Astrid Education đã hợp tác cùng POPS Kids tổ chức chương trình Anh ngữ miễn phí với tên gọi English Summer School. Nội dung khoá học xoay quanh các chủ đề về thế giới tự nhiên. Mỗi tuần các bé sẽ được tìm hiểu về một chủ đề khác nhau, khám phá các vùng đất mới và thế giới quan xung quanh.

Astrid Education là ứng dụng học tiếng Anh được xây dựng trên Oxford Languages với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận diện giọng nói kết hợp cùng các câu chuyện kể hấp dẫn, giúp trẻ em trên khắp thế giới có thể nói lưu loát và tự tin giao tiếp tiếng Anh. Ngay sau khi ra mắt tại Việt Nam vào tháng ba, Astrid đã nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh cùng sự tham gia học tập của nhiều bạn nhỏ.

Hai nhà sáng lập Astrid Education.

Mô hình hoạt động Astrid dựa trên phân tích giọng nói của từng cá nhân, tập trung chủ yếu vào phần thực hành tiếng Anh vì phát âm. Bằng cách đó, trẻ có thể thực hành kỹ năng nói một cách độc lập, không cần giám sát và tập theo tốc độ của riêng mình. Với công nghệ AI, phần mềm sẽ chấm điểm, đánh giá và chỉ ra lỗi sai trong phát âm so với tiếng bản ngữ. Điều này giúp trẻ khi giao tiếp trong các tình huống thật, thấy được chỗ sai và có cơ hội sửa phát âm, cải thiện phát âm ngày càng chuẩn và gần tiếng bản ngữ hơn.

John Kristensen một trong những nhà sáng lập ứng dụng cho biết: "Cốt lõi của việc giao tiếp hay kết nối ngôn ngữ chính là lời nói. Phát âm tiếng Anh chuẩn và giao tiếp trôi chảy là điều bất cứ ai cũng mong muốn và cần có. Tuy nhiên, kỹ năng thực tế này thông thường chỉ những gia đình khá giả mới có cơ hội tiếp cận. Với mô hình học tập dựa trên AI của Astrid, trẻ có thể nói tiếng Anh tự tin, lưu loát mà không tốn quá nhiều chi phí".

Bên cạnh việc luyện nói tiếng Anh chuẩn, trôi chảy thông qua công nghệ nhận diện giọng nói, Astrid còn truyền cảm hứng học tập lâu dài thông qua cách kể chuyện hấp dẫn cùng các trò chơi thú vị. Để thực hiện điều này, Astrid đã công bố quan hệ đối tác nội dung với WaterBear Network, một nền tảng phát trực tuyến tương tác dành riêng cho thế hệ tương lai. Người dùng Astrid có thể học cách nói tiếng Anh trong khi tương tác với các câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới của WaterBear, bao gồm các chủ đề về khí hậu, động vật hoang dã hay những câu chuyện cá nhân cảm động từ mọi tầng lớp trong xã hội.

POPS Kids là một trong những nền tảng giải trí và giáo dục dành cho thiếu nhi hàng đầu khu vực, được hàng triệu phụ huynh tin tưởng với hơn 3,3 triệu người dùng và trên 30 triệu lượt xem. Thư viên nội dung đa dạng thể loại, mang đến cho trẻ hơn 30 nghìn video giải trí và giáo dục được yêu thích toàn cầu như Doraemon, Pokémon, CoComelon, Little Baby Bum... cùng hàng loạt chương trình độc đáo do POPS Kids sản xuất như series ca nhạc Mầm Chồi Lá, STEM - Thế Giới Khoa Học, We learn we play....

POPS Kids còn ưu tiên sự an toàn của trẻ với hệ thống bảo vệ trẻ em ưu việt trên môi trường internet, được tích hợp thông qua các tính năng nổi bật như: hẹn giờ, lập lịch, tạo thông tin cá nhân hay khoá trẻ em, giúp phụ huynh yên tâm khi cho con tự do khám phá những nội dung thú vị và học hỏi nhiều kiến thức cần thiết cho sự phát triển trong tương lai.

Với phương pháp học tập hiện đại và thú vị, chương trình English Summer School của Astrid và POPS Kids sẽ mang lại cho các bạn nhỏ một mùa hè hữu ích và đáng nhớ. Không chỉ nói tiếng Anh lưu loát, tự tin hơn, các bé còn có thể tìm hiểu, khám phá và học hỏi được nhiều điều ý nghĩa trong những ngày hè ở nhà cùng gia đình chung tay phòng chống dịch.

Đăng ký tại đây để có cơ hội trải nghiệm chương trình rèn luyện Anh ngữ miễn phí. Để biết thêm thông tin về ứng dụng, truy cập https://vn.astrideducation.com/ hoặc tải Astrid trong App Store (iPhone)/Google Play Store (Android). Ứng dụng được tải và sử dụng miễn phí trong thời điểm Covid-19.

