AstraZeneca tiếp sức giải chạy vì trẻ bệnh hiếm

Cùng cộng đồng gây quỹ hỗ trợ các bệnh nhi khó khăn, AstraZeneca Việt Nam vừa đồng hành cùng giải chạy trực tuyến "Run for Rare Kids" trên nền tảng vRace.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh hiếm, giải chạy "Run for Rare Kids" mang mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng và san sẻ gánh nặng tài chính với các gia đình có trẻ mắc bệnh hiếm. Không chỉ tham gia với tư cách nhà tài trợ, AstraZeneca Việt Nam còn trực tiếp huy động đông đảo cán bộ nhân viên và đối tác cùng đăng ký những bước chạy thiện nguyện.

Bác sĩ Nguyễn Lương Phong, Giám đốc Đối ngoại AstraZeneca Việt Nam phát biểu tại sự kiện, ngày 1/3. Ảnh: Nga Thanh

Bác sĩ Nguyễn Lương Phong, Giám đốc Đối ngoại AstraZeneca Việt Nam cho biết, trong hành trình 30 năm đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam, công ty luôn tâm niệm đổi mới khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi chạm được đến người bệnh.

"Chúng ta đang khởi động hành trình của sự đồng cảm với niềm tin không một bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau. Mỗi bước chạy hôm nay không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là hành trình yêu thương, tạo thêm hy vọng cho các em nhỏ. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận với những liệu pháp điều trị tiên tiến nhất", bà Phong nói.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), toàn cầu hiện có hơn 6.000 loại bệnh hiếm, ảnh hưởng đến khoảng 300 triệu người. Tại Việt Nam, con số này là khoảng 6 triệu người, trong đó 58% là trẻ em. Bệnh hiếm phần lớn có nguồn gốc di truyền, đòi hỏi quá trình điều trị suốt đời với chi phí vô cùng đắt đỏ, thường vượt sức chịu đựng của nhiều gia đình.

Hoa hậu HHen Niê đồng hành cùng giải chạy. Ảnh: Tùng Đinh

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Quỹ Hy vọng ví hành trình của các gia đình bệnh nhi như một cuộc marathon không hồi kết. "Đó là cuộc đua ròng rã qua các bệnh viện để tìm đúng tên bệnh; là sự vắt kiệt sức lực để chi trả những toa thuốc tiền tỷ; là sự cô độc giữa cộng đồng chưa thực sự thấu hiểu. Tuy nhiên, thông qua giải chạy này, sức mạnh của sự sẻ chia sẽ mang đến tia sáng hy vọng cho các em", vị đại diện bày tỏ.

Giải chạy với sự tham gia ủng hộ của các y bác sĩ, sinh viên. Ảnh: Nga Thanh

Giải chạy "Run for Rare Kids" được tổ chức trực tuyến trên nền tảng vRace từ ngày 28/2 đến 31/3/2026. Người tham gia có thể chạy hoặc đi bộ ở bất kỳ đâu, thời gian linh hoạt. Kết quả được ghi nhận tự động qua thiết bị di động.

Mỗi cá nhân đăng ký tham gia đóng góp mức phí 100.000 đồng. Ban tổ chức cam kết dành toàn bộ nguồn thu này để hỗ trợ trực tiếp chi phí khám chữa bệnh cho các bệnh nhi thông qua chương trình Mặt trời Hy vọng. Kết thúc giải, người hoàn thành cự ly sẽ nhận huy chương, chứng nhận điện tử và nhiều phần thưởng cho các cá nhân, đội nhóm xuất sắc.

Sự kiện cũng nhận được sự tham gia của các đối tác đồng hành khác như: Công ty CP Dược phẩm và Thiết bị Y tế WellCare CS Group Việt Nam, Bệnh viện Nhi trung ương, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng, FPT Long Châu.

Đăng ký giải chạy trực tuyến vì trẻ em sống chung với bệnh hiếm tại đây. Hỗ trợ bệnh nhi sống chung với bệnh hiếm và bệnh nhi khó khăn nói chung là hoạt động trong chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây:

Tên chương trình: Ten cua ban - Mat troi Hy vong

Ten cua ban - Mat troi Hy vong ID chương trình: 195961

Nga Thanh