Astra Technology hợp tác Quintet System số hoá ngành bảo hiểm

Theo thoả thuận "Quan hệ đối tác nền tảng OpenGA", Quintet Systems, công ty hàng đầu về nền tảng low-code của Hàn Quốc và Astra Technology, công ty chuyên về IT tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số thị trường bảo hiểm, bước đầu tiên tại thị trường phía Bắc.

OpenGA là giải pháp quản lý thông tin kinh doanh bảo hiểm dựa trên SaaS, giúp các GA (đại lý) bảo hiểm và tư vấn viên nâng cao năng suất. Hệ thống tự động hóa đăng ký dữ liệu hợp đồng, tính toán hoa hồng và quản lý kinh doanh. Phát triển trên nền tảng low-code, hệ thống này có khả năng tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng.

Ông Park Sung Yong, CEO Quintet Systems cho biết: "OpenGA là giải pháp giúp cắt giảm chi phí vận hành tới 50%". Ông cho biết, thông qua hợp tác này, hai bên sẽ sẽ thúc đẩy việc thâm nhập thị trường Đông Nam Á từ Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Quintet Systems sẽ chuyển giao công nghệ và cấp giấy phép. Astra Technology đảm nhận phát triển nội địa hóa và kinh doanh độc quyền tại thị trường miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội. Với đội ngũ chuyên gia InsurTech và trung tâm phát triển tại Việt Nam, Astra Technology cùng Quintet Systems dự định sẽ cung cấp các dịch vụ được tối ưu hóa cho thị trường Việt Nam. Ông Min Se Jun, CEO Astra Technology cho biết: "Chúng tôi mang đến các dịch vụ tích hợp công nghệ AI dựa trên 20 năm kinh nghiệm công nghệ và mạng lưới tại Việt Nam".

Hai doanh nghiệp kỳ vọng thúc đẩy chuyển đổi số bảo hiểm Việt Nam và đưa ra mô hình hợp tác InsurTech mới giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Tại thị trường phía Nam, HyunJin Life đã triển khai thành công OpenGA, dự kiến mở rộng mô hình ra thị trường phía Bắc. Các chuyên gia trong ngành đánh giá, hợp tác này sẽ thúc đẩy việc số hoá ngành bảo hiểm tại Việt Nam, đồng thời mở ra tiêu chuẩn mới cho thị trường InsurTech ở Đông Nam Á.

(Nguồn: Astra Technology)

Astra Technology là công ty cung cấp dịch vụ IT tại Việt Nam - trung tâm chuỗi cung ứng toàn cầu với tốc độ tăng trưởng cao hàng năm từ khi thành lập. Công ty dẫn đầu chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tại Việt Nam qua nền tảng FECT, hỗ trợ thương mại và hải quan. Gần đây, Astra cung cấp dịch vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và IT tiên tiến.

Với đội ngũ chuyên gia IT từ Hàn Quốc và Việt Nam, Astra Technology tăng cường hợp tác công nghệ thông tin giữa hai quốc gia qua việc thành lập pháp nhân tại Hàn Quốc vào năm nay. Hiện tại, công ty mở rộng kinh doanh qua outsourcing IT, phát triển sản phẩm SaaS riêng, tập trung tại Hà Nội, hướng đến mục tiêu trở thành công ty IT toàn cầu dẫn đầu đổi mới số tại Đông Nam Á.