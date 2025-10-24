Aston Villa thua sốc dù đội hình đắt gấp 25 lần đối thủ

Hà LanĐại diện Ngoại hạng Anh thua ngược 1-2 trên sân Go Ahead Eagles ở lượt ba vòng bảng Europa League tối 23/10.

Trong trang chuyển nhượng Transfermarkt, Go Ahead Eagles - CLB đang đứng thứ 12 giải VĐQG Hà Lan - có doanh thu mùa trước chỉ 23 triệu USD. Toàn bộ đội hình của Go Ahead Eagles chỉ được định giá 13,7 triệu USD - thấp hơn khoảng 25 lần so với đội hình xuất phát của Aston Villa trận này (khoảng 317 triệu USD).

Không chỉ vậy, đại diện Hà Lan thậm chí đang có cán cân chuyển nhượng dương 4,6 triệu USD - minh chứng cho chính sách mua bán khôn ngoan và tiết kiệm, trái ngược hoàn toàn với mô hình tiêu tiền mạnh tay của các CLB Ngoại hạng Anh.

Các cầu thủ Go Ahead Eagles mừng bàn gỡ trong trận thắng ngược Aston Villa 2-1 ở lượt ba Europa League trên sân De Adelaarshorst, Deventer, Hà Lan ngày 23/10/2025. Ảnh: Reuters

Trên sân De Adelaarshorst hôm qua, chênh lệch đẳng cấp và tài chính tưởng chừng sẽ khiến trận đấu chỉ mang tính thủ tục. Aston Villa áp đảo, mở tỷ số nhờ cú đá bồi cận thành của Evann Guessand ngay phút 4 rồi tạo thêm hàng loạt cơ hội. Nhưng sự chủ quan và mất tập trung đã khiến đại diện Ngoại hạng Anh phải trả giá.

Cả trận, Go Ahead Eagles chỉ kiểm soát bóng 35%, dứt điểm trúng đích ba lần, đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ 0,83, nhưng ghi tới hai bàn. Phút 42, Mathis Suray thoát xuống dứt điểm chạm chân cầu thủ đội khách đổi hướng, khiến thủ thành vô địch World Cup Emiliano Martinez chôn chân. Phút 61, toàn bộ hàng thủ Aston Villa đứng im để hậu vệ trái Mats Deijl xộc vào vòng cấm và dứt điểm thắng Martinez trong thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-1.

Thời gian còn lại, Aston Villa ép sân nghẹt thở và tiến sát bàn gỡ khi được hưởng phạt đền ở phút 79. Nhưng Emiliano Buendia lại dứt điểm vọt xà, khiến Aston Villa đứt chuỗi năm trận thắng trên mọi đấu trường.

Cú đá phạt đền vọt xà của Emiliano Buendia. Ảnh: Reuters

Sau trận thua sốc, HLV Unai Emery thừa nhận các học trò cần cải thiện khả năng sút phạt đền - điểm yếu khiến Aston Villa nhiều lần trả giá trong năm qua.

"Trách nhiệm hôm nay thuộc về Buendia", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Bình thường cậu ấy đá phạt đền tốt, nhưng hôm nay lại sút hỏng. Chúng tôi cần trở nên lạnh lùng và chính xác hơn. Những người có thể đá penalty của đội gồm Buendia, Jadon Sancho, John McGinn và Morgan Rogers. Và tất nhiên, Buendia vẫn có thể được trao cơ hội lần nữa".

Emery cho rằng kết quả này phản ánh bản chất khó lường của bóng đá châu Âu. Ông nói: "Đây là lý do tôi yêu bóng đá. Bạn có thể kiểm soát trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chỉ cần vài sai lầm là có thể thua. Điều đó không khiến tôi bất ngờ, bóng đá luôn khó đoán như vậy".

Mats Deijl (phải) sút chéo góc ấn định chiến thắng. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hậu vệ Mats Deijl - người ghi bàn quyết định cho Go Ahead Eagles - khẳng định đây là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử CLB. "Không ai nghĩ chúng tôi có thể làm được điều này", anh tự hào. "Tất cả đều cho rằng sẽ rất khó khăn ở châu Âu, nhưng hôm nay mọi người đã thấy chúng tôi chiến đấu ra sao".

Báo Anh Sportmail bình luận: "Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi 5 trận thắng của Aston Villa mà còn là lời cảnh tỉnh đắt giá trước thềm đại chiến với Man City tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần. Dù vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Europa League, đội quân của Emery phải đối mặt với thực tế: đội hình có giá trị vượt trội vẫn có thể thất bại vì kiêu ngạo và mất tập trung".

Hồng Duy