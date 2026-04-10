Aston Villa đặt một chân vào bán kết Europa League

ItalyTiền đạo Ollie Watkins lập cú đúp, giúp Aston Villa thắng 3-1 trên sân Bologna ở lượt đi tứ kết Europa League hôm 9/4.

Trong bầu không khí sôi động tại sân Stadio Renato Dall’Ara, Aston Villa chơi không tốt và lép vế trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đại diện Anh vượt qua sức ép lớn từ các khán giả Italy, để ra về với lợi thế dẫn trước hai bàn.

Trung vệ Ezri Konsa mở tỷ số sau một sai lầm của thủ môn Federico Ravaglia, trước khi cú đúp trong hiệp hai của Watkins định đoạt kết quả trận đấu và làm lu mờ bàn thắng muộn của cầu thủ Anh Jonathan Rowe cho đội chủ nhà.

Watkins (trái) mừng bàn thắng cùng các đồng đội, ở lượt đi tứ kết Europa League trên sân Stadio Renato Dall’Ara, Bologna, Italy hôm 9/4. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã không kiểm soát trận đấu trong hiệp một như kế hoạch", HLV Aston Villa, Unai Emery thừa nhận sau trận. "Chúng tôi không tạo ra những cơ hội rõ ràng, nhưng đã tập trung rất nhiều vào các tình huống cố định cho trận này và chúng tôi tạo ra lợi thế ở đó".

Bologna kiểm soát bóng vượt trội ở giai đoạn đầu với hai cầu thủ chạy cánh là những người nguy hiểm nhất trên sân. Quả tạt từ cánh phải của Federico Bernardeschi suýt chút nữa đã được Juan Miranda dứt điểm đẹp mắt ở phút 21, nhưng cú đá cắt kéo của anh đã bị phá ra.

Tuy nhiên, cánh trái mới là nơi Bologna liên tục tạo ra khác biệt, khi Rowe thắng thế trong các pha đối đầu với Matty Cash. Phút 26, một pha khống chế ngực tuyệt vời từ đường chuyền dài giúp Rowe thoát xuống và kiến tạo cho Santiago Castro, người có cú dứt điểm chạm Konsa đổi hướng rồi đi qua vạch vôi bất chấp nỗ lực phá bóng muộn của Cash. Sân đấu bùng nổ, nhưng niềm vui nhanh chóng tan biến khi VAR vào cuộc và từ chối bàn thắng do Castro việt vị chỉ bằng mũi giày.

Khi hiệp một khép lại, sự hưng phấn từ chủ nhà giảm dần và sự bức xúc gia tăng khi Villa vươn lên dẫn trước một cách "không xứng đáng". Nỗ lực của Watkins mang về những quả phạt góc. Dù không bị ai áp sát, thủ môn Ravaglia lao ra và xử lý hỏng sau quả tạt của Youri Tielemans, tạo điều kiện cho Konsa cúi người đánh đầu ghi bàn.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn cho đội chủ nhà ngay sau giờ nghỉ. Khi đang kiểm soát bóng ở rìa vòng cấm, Miranda cố gắng chuyển hướng tấn công nhưng đường chuyền lại quá mạnh khiến Torbjorn Heggem không xử lý được và Emiliano Buendía cướp bóng. Cầu thủ Argentina kiến tạo cho Watkins đang trống trải trong vòng cấm. Tiền đạo Aston Villa không bỏ lỡ cơ hội, bình tĩnh đưa bóng qua hai chân Ravaglia khi đối mặt.

Watkins (áo đen) ghi bàn ở lượt đi tứ kết Europa League trên sân Stadio Renato Dall’Ara, Bologna, Italy hôm 9/4. Ảnh: Reuters

Cầu thủ chạy cánh Rowe, người gia nhập Bologna đầu mùa này với giá hơn 20 triệu Euro, chơi rất thăng hoa khi gặp đội bóng đồng hương. Ngoài bàn thắng không được công nhận, anh còn tạo ra thêm hai cơ hội lớn. Một là quả tạt trivela cho Lewis Ferguson dứt điểm dội xà ngang, hai là đường chuyền cho Bernardeschi nhưng cầu thủ này lại sút chệch khung thành.

Cuối cùng, Rowe phải "làm tất ăn cả", ghi bàn xứng đáng ở phút 90 khi cắt vào từ cánh trái rồi cứa lòng chân phải đưa bóng vượt qua tầm với của Emi Martinez vào góc xa.

Âm thanh trên khán đài lại bùng nổ sau đó và tinh thần chiến đấu dâng cao, nhưng chủ nhà lại thua thêm bàn trong những phút ít ỏi còn lại. Tielemans tiếp tục đá phạt góc, không một hậu vệ Bologna nào tiếp cận được bóng và nó rơi đúng vào chân Watkins. Anh khống chế một nhịp rồi dứt điểm gọn gàng trước khi ăn mừng cuồng nhiệt về phía khán đài đội khách.

Chiến thắng 3-1 mang lại lợi thế lớn cho Aston Villa. Ở các cặp đấu còn lại, Freiburg cũng đặt một chân vào bán kết khi thắng Celta Vigo 3-0, trong khi Porto hòa Nottingham Forest 1-1, còn Braga và Betis cũng cầm chân nhau với tỷ số tương tự.

Vy Anh