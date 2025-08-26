ASRY hạ thủy hai tàu tiếp nhiên liệu cho Bapco

Công ty Đóng tàu và Sửa chữa Arab (ASRY) vừa hạ thủy hai tàu tiếp nhiên liệu cho Bapco Refining - công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Bahrain (Bapco Energies).

Buổi lễ hạ thủy đánh dấu lần đầu tiên hai con tàu được đưa xuống nước, hoàn tất giai đoạn chính của dự án hợp tác giữa ASRY và Bapco Refining.

Dự án "Tàu tiếp nhiên liệu dầu FO tự hành" được ASRY khởi động từ cuối năm 2024, nằm trong chiến lược liên minh giữa các doanh nghiệp Bahrain nhằm củng cố vị thế quốc gia như một trung tâm hàng hải khu vực.

Lễ hạ thủy tàu tiếp nhiên liệu cho Bapco. Ảnh:Seatrade Maritime News

Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Ahmed Al Abri - Tổng giám đốc ASRY, bà Afaf Zainalabedin - Phó tổng giám đốc Bapco Refining, cùng lãnh đạo cấp cao của hai công ty.

Phát biểu tại sự kiện, ông Al Abri cho biết: "Dự án này là kết quả của sự hợp tác chiến lược bền chặt giữa ASRY và Bapco Refining. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của hai bên trong việc phát triển nguồn nhân lực quốc gia và cung cấp các giải pháp hàng hải sáng tạo phục vụ ngành năng lượng cũng như vận tải biển của Vương quốc Bahrain".

Ông Sauvir Sarkar - Phó chủ tịch phụ trách thương mại ASRY cho hay dự án là thành quả của một năm làm việc liên tục, từ khâu thiết kế, đóng mới đến trang bị các hạng mục chính cho hai tàu tiếp nhiên liệu.

Việc hạ thủy đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn cuối cùng của dự án, bao gồm vận hành thử, kiểm định và chạy thử trên biển trước khi bàn giao. Hiệu suất của tàu sẽ được đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn vận tải biển riêng của Bapco Refining.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)