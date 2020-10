Asiana Plaza bắt tay cùng Grab tặng hàng nghìn mã ưu đãi, giảm giá

Hoạt động của ngành sự kiện tại TP HCM đang dần trở lại sôi động hơn sau khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng của Covid-19. Đây là biến chuyển tất yếu, khi các tháng cuối và đầu năm vốn luôn là thời điểm nhộn nhịp nhất, nay lại đón thêm "đợt sóng" sự kiện bị trì hoãn từ trước đó. Những ý tưởng của các doanh nghiệp sau nhiều tháng chuẩn bị, chỉ chờ thời điểm thích hợp để ra mắt, hứa hẹn sẽ tạo nên không ít khuấy động cho bức tranh nhịp sống sự kiện.

Để nghênh đón đợt sóng nhu cầu sự kiện tăng cao đó, các doanh nghiệp chia sẻ rất cần những nền tảng - địa điểm tổ chức linh hoạt, chủ động nắm bắt và cập nhật xu hướng. Một địa điểm tốt không chỉ đóng vai trò là khung nền tĩnh cho các nhà tổ chức tô vẽ, đưa ra nhiều dịch vụ chạm đúng mấu chốt mà nhà tổ chức đang kỳ vọng. Hiểu được điều này, chương trình "Say Yes To The Best Event Destination" từ trung tâm hội nghị Asiana Plaza là điểm sáng nổi bật, khi kết hợp cùng ứng dụng Grab để mang đến những ưu đãi thiết thực cho nhà tổ chức.

Với chương trình tặng mã ưu đãi Grab Car khi di chuyển đến Asiana Plaza, các nhà tổ chức có thêm lựa chọn để chăm sóc khách mời. Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, từ 5/10, Asiana Plaza sẽ gửi tặng các nhà tổ chức hàng nghìn mã ưu đãi cho dịch vụ Grab Car, với trị giá từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, áp dụng cho mỗi chuyến xe có điểm đi và đến tại hai trung tâm: Asiana Plaza Bình Thạnh hoặc Asiana Plaza Tân Phú. Từ đó, doanh nghiệp và nhà tổ chức có thể cung cấp mã ưu đãi này đến các khách mời sự kiện của mình.

Mang tới giá trị cộng hưởng cho kế hoạch sự kiện của doanh nghiệp

Theo Asiana Plaza, chương trình "Say Yes To The Best Event Destination", cũng như các chương trình nằm trong chuỗi dịch vụ đa dạng được thương hiệu này triển khai trong thời gian qua xuất phát từ sự thấu hiểu và phát triển sao cho phù hợp, tiệm cận nhất với nhu cầu của các doanh nghiệp hiện tại, đó là: đầu tư vào các giá trị cộng thêm bên cạnh những giá trị nền tảng.

Các khách mời tham gia một chương trình do Asiana Plaza tổ chức. Ảnh: Đức Phạm.

Asiana Plaza cho biết đặt mình vào chính vị thế của nhà tổ chức, với những suy xét và nỗ lực hướng về việc đáp ứng mong muốn cho khách tham dự. Các chuyến xe Grab Car đưa đón đến địa điểm sự kiện không chỉ thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm tiện ích đời sống một cách thuận tiện và tiết kiệm, mà còn biểu đạt sự chu toàn, quan tâm đến khách mời của đơn vị tổ chức.

Chương trình ưu đãi này cũng gợi mở tiềm năng khai thác, tận dụng để làm phong phú thêm các chiến lược quảng bá sự kiện mà nhà tổ chức có thể áp dụng, ví dụ: tổ chức minigame "săn" mã ưu đãi khi khách đăng ký... "Các giá trị cộng thêm sẽ là điểm hút, thúc đẩy độ hài lòng của khách tham dự - một chỉ số đo lường quan trọng trong lĩnh vực sự kiện", đại diện Asiana Plaza.

Điểm đến hội tụ nhiều nhân tố cho các kế hoạch sự kiện cuối năm

Địa điểm tổ chức thường đóng vai trò quyết định làm nên thành công của một bản kế hoạch sự kiện, đặc biệt là đối với các loại hình tiệc doanh nghiệp, tất niên, tân niên, gala kỷ niệm cuối năm... Địa điểm tổ chức không chỉ cung cấp không gian, mà còn đảm đương trọn khâu điều phối, cung cấp hệ thống âm thanh, ánh sáng, chương trình và cả ẩm thực - linh hồn của bữa tiệc. Thương hiệu Asiana Plaza với hai trung tâm Asiana Plaza Bình Thạnh và Asiana Plaza Tân Phú là một trong những cái tên có khả năng đáp ứng hệ tiêu chí phù hợp, giúp doanh nghiệp thành công với sự kiện của mình.

Các sảnh sự kiện tại Asiana Plaza Tân Phú với thẩm mỹ nghệ thuật và công năng tối tân cũng là một trong nhiều lựa chọn cho khách hàng. Ảnh: Đức Phạm.

Lối kiến trúc theo phong cách nghệ thuật chiết trung, thống nhất giữa phong cách cổ điển và hiện đại đã hình thành nên tổng thể thú vị về thẩm mỹ, lẫn tối ưu về công năng. Mỗi sảnh sự kiện tại Asiana Plaza đều toát lên dấu ấn khác biệt không trùng lặp, được trang bị thêm hệ thống âm thanh - ánh sáng - tiện ích chuẩn mực làm tiền đề vững chắc cho các ý tưởng mà thương hiệu và doanh nghiệp mang đến.

"Sự nhịp nhàng trong các bước tư vấn - triển khai - hoạch định cùng đơn vị tổ chức, phong cách ẩm thực ấn tượng từ những vị bếp trưởng tài hoa, các tiêu chuẩn phục vụ theo định hướng cao cấp cũng là chìa khóa tạo nên một sự kiện thành công - nơi khách mời cảm nhận được tâm huyết và thông điệp mà nhà tổ chức muốn nhắn gửi", đại diện Asiana Plaza chia sẻ.

Số lượng ưu đãi có hạn. Để được tư vấn chi tiết về nội dung và điều kiện áp dụng, liên hệ: - Asiana Plaza Bình Thạnh: 45-47 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM. Email: info@asiana-plaza.com. Tel: 0901 080 080. - Asiana Plaza Tân Phú: 284 - 286 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM. Email: contact@asiana-plaza.com. Tel: 0931 080 080 Website: asiana-plaza.com

