ASIAD 20 chốt đội dự bóng đá nam và nữ

Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở cả nội dung nam và nữ môn bóng đá tại Á vận hội ASIAD lần thứ 20, diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9.

Các đội tham dự dựa trên tiêu chí do chủ nhà Nhật Bản áp dụng, đã được LĐBĐ châu Á (AFC) và Hội đồng Olympic châu Á (OCA) phê chuẩn. Danh sách dựa trên vòng chung kết U23 châu Á và Asian Cup nữ 2026.

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất thuộc nhóm 7 nước dự đủ hai nội dung, bên cạnh Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran và Uzbekistan. 9 đội còn lại dự bóng đá nam, gồm Jordan, Arab Saudi, Kyrgyzstan, UAE, Syria, Qatar, Lebanon, Iraq, Thái Lan. Trong khi đó, 5 đội còn lại dự bóng đá nữ là Ấn Độ, Bangladesh, Đài Loan, Philippines và Triều Tiên.

Việt Nam (áo đỏ) thua Nhật Bản 0-7 ở lượt cuối vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 19 tại Trung Quốc vào ngày 28/9/2023.

Bóng đá nữ Việt Nam lần thứ tám liên tiếp dự ASIAD, kể từ năm 1998, với thành tích tốt nhất vị trí thứ tư năm 2014 tại Incheon, Hàn Quốc. Đội nam lần thứ bảy liên tiếp dự Á vận hội, kể từ năm 2002, với thành tích tốt nhất cũng là đứng thứ tư năm 2018. Trong khi đó, ở ASIAD 2022, hai đội cùng dừng bước ở vòng bảng.

ASIAD cũng áp dụng quy định như Olympic, khi bóng đá nam sử dụng cầu thủ U23 cùng ba cầu thủ quá tuổi. Tuy nhiên, vào tháng 12/2025, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đề xuất với Cục Thể dục Thể thao về phương án dùng đội U21, tức cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2005 về sau, tương tự ASIAD 19.

VFF xem đây là cơ hội va chạm, trước khi nhóm cầu thủ này thi đấu tại SEA Games 34 ở Malaysia vào năm 2027. Đây cũng là cữ dượt quan trọng để hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2028, đồng thời là vòng loại Olympic cùng năm ở Mỹ.

Bên cạnh đó, ASIAD diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 ở Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Sự kiện trùng với lịch FIFA days từ ngày 21/9 đến 6/10/2026, với 4 trận giao hữu cấp ĐTQG, vốn được xem là cữ dượt quan trọng trước thềm Asian Cup vào tháng 1/2027.

Tiền vệ Việt Nam sinh năm 2006 Lê Văn Thuận (áo đỏ giữa) mừng bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan ở lượt hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

Lần gần nhất Việt Nam sử dụng đội hình "U23+3" dự ASIAD là năm 2018 ở Indonesia. Lứa cầu thủ khi đó vừa trở thành á quân U23 châu Á, kết hợp cùng ba đàn anh là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết, đã giúp Việt Nam lần đầu vào bán kết rồi đứng thứ tư.

Đến ASIAD 19 ở Trung Quốc, bóng đá nam được dùng đội hình "U24+3" do Đại hội phải lùi lịch tổ chức từ năm 2022 sang 2023 vì dịch Covid-19. VFF cũng thay đổi định hướng, khi 16 trong 22 cầu thủ tham dự thuộc lứa U20, năm cầu thủ đúng tuổi và một cầu thủ quá tuổi là Đỗ Sỹ Huy, thủ môn sinh năm 1998.

Trước đây, bóng đá tại ASIAD thường được đăng ký bởi các Ủy ban Olympic Quốc gia tương ứng mà không có tiêu chí vòng loại cụ thể nào từ AFC hay OCA. ASIAD đầu tiên tại Ấn Độ năm 1951 chỉ có 6 đội tuyển nam tham dự, rồi dao động từ 8 đến 18 đội ở 11 kỳ tiếp theo. Từ ASIAD 1998 đến 2022, số lượng đội nam tham dự thấp nhất là 21 (2022), còn nhiều nhất là 29 (2014).

Hàn Quốc dẫn đầu với 6 HC vàng. Xếp sau là Iran (4), Ấn Độ, Myanmar, Đài Loan (2), Nhật Bản, Triều Tiên, Iraq, Uzbekistan, Qatar (1).

Bóng đá nữ lần đầu có mặt tại ASIAD 1990 ở Trung Quốc, với 6 đội tuyển. Bốn năm sau tại Nhật Bản chỉ còn 4 đội, rồi duy trì từ 6 đến 8 ở bốn kỳ tiếp theo. Ba kỳ gần nhất lần lượt có 11 (2014, 2018) và 16 (2022) đội.

Nhật Bản, Trung Quốc và Triều Tiên có cùng ba lần giành HC vàng.

Hiếu Lương