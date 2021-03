Asia new time phân phối khu nhà phố Cite D’Amour

Khu nhà ở Đông Hưng - Cite D’Amour, quy mô 77 căn, tại Dĩ An, Bình Dương được phân phối bởi Asia new time.

Công ty Cổ phần Asia New Time (Asia New Time ) vừa ký kết với Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng để phân phối Khu nhà ở Đông Hưng (tên thương mại Khu nhà phố thương mại Cite’ D’amour) tại Dĩ An, Bình Dương.

Lãnh đạo hai công ty trong buổi ký kết. Ảnh: Asia.

Toạ lạc mặt tiền đường Đông Tác giao với đường Trần Quang Khải, trung tâm Dĩ An, liền kề TP Thủ Đức, TP HCM, Cite’ D’amour chỉ cách quốc lộ 1K, đại lộ Phạm Văn Đồng 5 phút di chuyển.

Khu Cite’ D’amour được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, quy mô 77 căn, giá từ 4,5 đến 5 tỷ đồng mỗi căn. "Chúng tôi sẽ phát triển nhiều dịch vụ kinh doanh như nhà hàng, spa, café.. tại đây. Đồng thời kỳ vọng Cite’ D’amour trở thành điểm chấm phá kiến trúc đặc sắc giữa lòng thủ phủ công nghiệp Bình Dương", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Toàn cảnh dự án Cite’ D’amour. Ảnh: Asia.

Từ khu nhà phố thương mại Cite’ D’amour, cư dân dễ dàng kết nối với các tiện ích xung quanh như chợ Dĩ An, Bách Hóa Xanh, bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ, Go! Dĩ An, Vincom Dĩ An, bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, Aeon Mall Bình Dương, khu đô thị đại học quốc gia, bến xe miền Đông mới, Metro số 1, Suối Tiên, khu công nghệ cao TP HCM; Gigamall Thủ Đức...

Đại diện chủ đầu tư Đông Hưng khẳng định, hiện nay khu nhà phố đã hoàn thiện xong phần thô, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, minh bạch về pháp lý. Ngay sau khi giao dịch thành công, khách hàng sẽ được chủ đầu tư bàn giao nhà.

Cận cảnh những căn nhà phố sắp hoàn thiện tại dự án Cite’ D’amour. Ảnh: Asia.

"Sản phẩm đã hiện hữu, sổ hồng trao tay khách hàng, vị trí thuận lợi, giá cả phù hợp... Đây là những lợi thế thu hút nhà đầu tư", ông Dương Minh Tiến, Tổng Giám đốc Asia New Time, chia sẻ.

Mỹ Dung