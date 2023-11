Asha cung cấp khóa học phát triển bản thân cho giới trẻ

Học viện Asha cung cấp các khóa học khám phá, phát triển bản thân, bổ sung kỹ năng… nhằm giúp các bạn trẻ chinh phục ước mơ khởi nghiệp.

Đại diện đơn vị chia sẻ, Asha được truyền cảm hứng từ tư tưởng "Môi trường quan trọng hơn tư duy". Triệu phú Khanh Ngô - Co-Founder Học viện Asha từng trải qua rất nhiều khó khăn ở đất Mỹ để có được thành công như hiện tại, từ đó, hiểu rõ hành trình gian khổ của con đường startup. Vì vậy, khi đã tích lũy nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm, ông trở về Việt Nam đồng hành và giúp đỡ những người trẻ có mong muốn chinh phục giấc mơ này.

Ông đồng hành cùng nữ doanh nhân Phạm Thu Hường để cùng hướng tới tầm nhìn giúp đỡ những người trẻ tự tin tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. Trong thời đại bùng nổ thông tin của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thế giới biến động nhanh chóng. "Điều này khiến con người bị cuốn theo sự vội vã mà quên đi chính mình. Asha muốn đưa mỗi người trở về bên trong nội tại, trả lời năm câu hỏi quyết định toàn bộ cuộc sống", vị đại diện nói thêm.

Năm câu hỏi này bao gồm: Bạn đang muốn tìm một bàn đạp, nơi viết lên ước mơ và mục tiêu?; Bạn đã quá chán với công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày?; Bạn khao khát một con đường phát triển bền vững?; Bạn đã ngày đêm nỗ lực làm việc nhưng chưa có kết quả?; Bạn muốn được học tập và phát triển bản thân?.

Theo đó, các khóa học của Học viện Asha xoay quanh năm vấn đề: thấu hiểu bản thân, xây dựng sự nghiệp; nuôi dạy con (dành riêng cho đối tượng khách hàng đã là cha mẹ); hôn nhân không hạnh phúc; chọn sai ngành nghề, chán việc; phát triển bản thân và học thêm kỹ năng mới.

Không gian học tập tại Học viện Asha. Ảnh: Học viên Asha

Giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành thường là thời điểm khó khăn và cũng quan trọng nhất trong việc đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng sự nghiệp, cuộc đời. Học viện Asha cung cấp các giải pháp giúp người học thấu hiểu bản thân như bản đồ Your Best Self MAP, hay cách để cha mẹ hiểu các con của mình qua 22 chỉ số đánh giá thông minh... Từ đó, học viên có thể tìm ra con đường để thay đổi bối cảnh hiện tại, bắt đầu hành trình mới.

"Việc khám phá bản thân và chủ động thay đổi mang lại lợi ích cùng nhiều thách thức. Do đó, Học viện Asha sẽ giúp học viên tìm ra giải pháp hiệu quả trong thời gian phù hợp với từng cá nhân", đại diện đơn vị chia sẻ.

(Nguồn: Asha)