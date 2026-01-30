ASEAN - Trung Quốc nhất trí đẩy nhanh đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Các nước ASEAN và Trung Quốc họp ở Philippines để trao đổi về tình hình Biển Đông, nhất trí cần đẩy nhanh đàm phán nhằm sớm đạt được một Bộ Quy tắc hiệu lực, thực chất.

Malaysia và Trung Quốc ngày 30/1 đồng chủ trì Hội nghị Các quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (SOM DOC) lần thứ 25 tại Cebu, Philippines. Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao/quan chức cao cấp các nước ASEAN và Trung Quốc. Dẫn đầu đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN - Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao.

Các nước ASEAN và Trung Quốc đã trao đổi về tình hình Biển Đông, kiểm điểm việc triển khai DOC và tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Về tình hình Biển Đông, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), khẳng định cam kết nỗ lực xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Các nước hoan nghênh Campuchia đã chính thức phê chuẩn UNCLOS.

Các bên tái khẳng định tầm quan trọng của DOC và ghi nhận một số kết quả trong việc thực hiện tuyên bố thời gian qua. Về phương hướng thời gian tới, các nước nhất trí tiếp tục nỗ lực bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả toàn bộ điều khoản của DOC, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán COC.

Hội nghị ghi nhận những tiến triển trong việc đàm phán COC, nhất trí cần đẩy nhanh tiến trình đàm phán nhằm sớm đạt được một Bộ Quy tắc hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Đại diện các nước tham dự Hội nghị Các quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (SOM DOC) lần thứ 25 tại Cebu, Philippines. Ảnh: BNG

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang ghi nhận những kết quả và tiến triển đã đạt trong thực hiện DOC và đàm phán COC, nhấn mạnh duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông là đáp ứng lợi ích chung của tất cả các nước, phù hợp nhận thức chung đã đạt giữa lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc.

Về tình hình Biển Đông, Thứ trưởng bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp thời gian vừa qua, yêu cầu các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Thứ trưởng khẳng định DOC là một trong những văn kiện nền tảng trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc, đề nghị các nước tiếp tục nỗ lực bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực nói chung, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán COC.

Về COC, Thứ trưởng khẳng định cam kết của Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia, đóng góp trách nhiệm, thiện chí cùng các nước đẩy nhanh tiến trình đàm phán nhằm đạt được một COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, nhấn mạnh một bộ quy tắc như vậy mới có thể góp phần hữu hiệu vào việc duy trì hòa bình, thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông.

