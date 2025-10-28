Bên lề tiệc tối ASEAN, Thủ tướng Malaysia bất ngờ dẫn Tổng thống Brazil lên sân khấu cắt bánh kem, hát mừng sinh nhật tuổi 80.

Trong tiệc tối ngày 27/10 của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nắm tay, dẫn Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva lên sân khấu. Hội trường vang lên những tràng pháo tay theo nhịp của bài hát chúc mừng sinh nhật.

ASEAN tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Tổng thống Brazil Thủ tướng Malaysia nắm tay, dẫn Tổng thống Brazil lên sân khấu tiệc tối hội nghị ASEAN để cắt bánh sinh nhật. Video: DRM News

Phu nhân Tổng thống Brazil Rosangela da Silva sau đó cũng lên sân khấu cùng chồng. Ông Lula, mặc áo batik tím truyền thống của Malaysia, cắt bánh sinh nhật, sau đó cùng Thủ tướng Ibrahim rời sân khấu.

Trước đó trong ngày, ông Lula đã chia sẻ 27/10 là sinh nhật của mình. "Tôi vừa tròn 80 tuổi, tôi cảm thấy rất tuyệt và hy vọng sẽ sống đến 120 tuổi. Tôi hơi buồn vì không ai tặng quà cho mình", ông nói đùa trong họp báo. "Tôi sẽ đến dự tiệc tối nay như thể là người Malaysia, tôi cũng sẽ trông giống người Malaysia".

Tiệc tối Hội nghị Cấp cao ASEAN do Thủ tướng Ibrahim và phu nhân Wan Azizah Wan Ismail chủ trì. Tổng thống Brazil cho biết ông rất xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của Thủ tướng và người dân Malaysia.

Từ trái qua phải là Thủ tướng Malaysia Ibrahim, Tổng thống Brazil Lula, phu nhân Rosangela tại tiệc sinh nhật bất ngờ ngày 27/10. Ảnh: Malay Mail

Tổng thống Lula đến Kuala Lumpur ngày 24/10 dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và các cuộc họp liên quan, với tư cách là khách mời của Chủ tịch ASEAN. Brazil bày tỏ ủng hộ của nguyện vọng gia nhập BRICS của Malaysia. Nước này hiện là Quốc gia Đối tác của khối.

Đức Trung (Theo Malay Mail, New Straits Times, Star)