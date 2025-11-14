ASEAN Cup 2026 chốt đá sau World Cup

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) quyết định tổ chức ASEAN Cup 2026 vào tháng 7 và 8 thay vì cuối năm để kỷ niệm 30 năm thành lập giải đấu.

AFF chốt phương án vào hôm nay 14/11. Giải sẽ bắt đầu từ ngày 24/7 đến 26/8/2026, tức sớm hơn một ngày so với thời gian dự kiến AFF đề xuất hồi tháng 5. Sự kiện sẽ diễn ra sau World Cup – tại Mỹ, Canada và Mexico từ 11/6 đến 19/7/2026, để tối ưu hóa sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ.

Trận play-off giữa hai đội xếp thấp nhất khu vực trên bảng FIFA sẽ diễn ra hai lượt vào ngày 2/6 và 9/6, để chọn ra đội cuối cùng dự vòng bảng. 10 đội tuyển sẽ chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 24/7 đến 8/8. Trong khi đó, bán kết và chung kết diễn ra theo thể thức sân nhà và sân khách, diễn ra từ 15/8 đến 26/8.

Cầu thủ Việt Nam mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024 sau khi thắng Thái Lan 3-2 ở lượt về chung kết trên sân Rajamangala, Thái Lan ngày 5/1/2025. Ảnh: Đức Đồng

Chủ tịch AFF Khiev Sameth đánh giá kỷ niệm 30 năm thành lập là cột mốc thực sự quan trọng trong quá trình phát triển giải đấu. "Chúng tôi mong muốn được tôn vinh di sản đáng tự hào trong hành trình nâng tầm giải đấu thành một sự kiện quốc tế lớn và củng cố nó trong nhiều thập kỷ tới", ông Sameth nói trên trang chủ AFF.

ASEAN Cup, trước đây có tên Tiger Cup rồi AFF Cup, từng tổ chức vào tháng 8 hoặc 9 ở kỳ giải 1996 và 1998. Còn kể từ năm 2000, giải diễn ra trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau.

Khung thời gian thi đấu mới là lúc giải quốc nội của nhiều quốc gia thành viên chưa diễn ra. AFF kỳ vọng các giải quốc nội sẽ không phải hoãn từ một đến hai tháng giữa mùa giải như trước.

Bên cạnh đó, các đội tuyển có thêm cơ hội triệu tập lực lượng tốt hơn vào quãng nghỉ giữa năm. Tuy nhiên, thời gian tổ chức ASEAN Cup 2026 trùng thời điểm các CLB ở châu Âu chuẩn bị cho mùa giải mới. Bên cạnh đó, việc không thuộc FIFA Days buộc các đội tuyển vẫn phải đàm phán với các CLB để lấy quân. Như ở ASEAN Cup 2024, Indonesia không thể triệu tập nhóm cầu thủ mang dòng máu lai đang thi đấu ở châu Âu, nên sau đó chỉ cử đội U21 tham dự.

Sau 15 kỳ giải, Thái Lan vô địch 7 lần các năm 1996, 2000, 2020, 2014, 2016, 2020, 2022. Xếp sau là Singapore (1998, 2004, 2007, 2012), Việt Nam (2008, 2018, 2024) và Malaysia (2010).

Ngoài ASEAN Cup 2026, Ban thi đấu AFF thông qua tổ chức các giải quan trọng. ASEAN Cup nữ 2025 tổ chức tại Việt Nam từ 6/8 đến 19/8. Giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indoensia từ 15/7 đến 29/7, còn Cup CLB Đông Nam Á mùa 2025-2026 sẽ diễn ra từ tháng 8/2025 đến tháng 5/2026.

Hiếu Lương