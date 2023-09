Ascott Vietnam nhận hai giải thưởng tại World Travel Awadrs 2023

Nhà điều hành dịch vụ lưu trú chiến thắng hạng mục Thương hiệu căn hộ dịch vụ hàng đầu Việt Nam và Căn hộ dịch vụ hàng đầu Việt Nam tại World Travel Awards 2023.

Hai giải thưởng lần lượt thuộc về thương hiệu Somerset và Oakwook Residence Hanoi của Ascott Vietnam. Giải thưởng minh chứng cho sự cố gắng của Somerset trong việc thay đổi cách tiếp cận người dùng với khẩu hiệu "Sự hài hòa đến thật tự nhiên". Thương hiệu hướng tới việc xây dựng một môi trường nghỉ dưỡng hài hòa, bền vững, nơi để các gia đình cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc.

Đại diện Ascott Vietnam nhận 2 giải thưởng tại lễ trao giải. Ảnh: Ascott Vietnam

Là thương hiệu mới được Ascott sát nhập từ tháng 3, các căn hộ của Oakwood được thiết kế tối ưu cho nhu cầu làm việc tại nhà cùng những công thức nấu ăn từ các bếp trưởng kinh nghiệm. Chiến thắng tại World Travel Awards 2023 được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch làm mới thương hiệu Oakwood sắp tới của Ascott. Đơn vị sẽ tập trung tạo dựng những trải nghiệm "tuyệt vời hơn ở nhà" cho du khách công tác kết hợp nghỉ dưỡng.

Các hạng mục được đánh giá, bình chọn bởi chuyên gia trong lĩnh vực và khách hàng sử dụng dịch vụ trên toàn thế giới. Lễ trao giải năm đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành, phát triển của World Travel Awadrs 2023.

"Thành công này là kết quả cống hiến của đội ngũ Ascott cùng sự tin tưởng của các đối tác, khách hàng. Tôi hy vọng Ascott Vietnam tiếp tục phát triển và thành công hơn trong việc mang tới cho khách lưu trú những trải nghiệm cá nhân hóa lý tưởng nhất", ông James Lim - Tổng quản lý khu vực, khối Căn hộ dịch vụ của The Ascott Limited nói.

Sảnh chính tại tòa căn hộ dịch vụ Oakwood Residence Hanoi. Ảnh: Ascott Vietnam

Bên cạnh loại hình lưu trú khách sạn phổ biến, mô hình căn hộ dịch vụ của Ascott như Somerset và Oakwood chứng minh được vị thế tiên phong thời điểm trong và sau đại dịch. Mô hình này có khả năng thay đổi linh hoạt, cho phép Ascott thích nghi với các yêu cầu về thời hạn lưu trú, số lượng khách, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua những tiện nghi đa dạng tại căn hộ.

Phòng khách mang gam màu ấm cúng và đầy đủ tiện nghi tại Somerset Hoa Binh Hanoi. Ảnh: Ascott Vietnam

Là chủ sở hữu và là một trong những đơn vị điều hành dịch vụ lưu trú quốc tế lớn nhất Việt Nam, Ascott có gần 9.000 căn hộ, khách sạn tại 33 tòa nhà trải dài 11 tỉnh thành. Gần 30 năm gia nhập thị trường Việt Nam, Ascott hướng tới mục tiêu nâng tầm giá trị sống với các tiêu chuẩn quốc tế, trở thành điểm đến an tâm cho du khách.

Sân chơi trẻ em gập tràn ánh nắng tại tòa căn hộ dịch vụ Somerset Grand Hanoi. Ảnh: Ascott Vietnam

Ngoài thành tựu từ World Travel Awards, Ascott cũng nhận được nhiều giải thưởng uy tín như Rồng Vàng cho hạng mục Chủ sở hữu - Nhà điều hành Khách sạn Quốc tế hàng đầu Việt Nam 2022-2023 do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng, Thương hiệu uy tín của The Guide...

The Ascott Limited - thương hiệu điều hành dịch vụ lưu trú của CapitaLand Investment - có trụ sở chính tại Singapore, hiện diện hơn 220 thành phố, 40 quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ. Các sản phẩm dịch vụ lưu trú của tập đoàn gồm căn hộ dịch vụ, co-living, khách sạn, căn hộ cho người cao tuổi, ký túc xá cho sinh viên và nhà ở cho thuê. Các thương hiệu lưu trú thuộc Ascott gồm Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu, Yello và thương hiệu liên kết Domitys.

Thanh Thư