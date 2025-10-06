Ascend Airways Malaysia nhận máy bay chở hàng đầu tiên

MalaysiaHãng hàng không mới của Malaysia chuẩn bị khai thác thương mại từ tháng 11 với dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách ACMI.

Ascend Airways Malaysia, công ty con của Avia Solutions Group, vừa tiếp nhận chiếc máy bay chở hàng đầu tiên để chuẩn bị cho hoạt động khai thác thương mại dự kiến bắt đầu vào tháng 11.

Trụ sở tại Kuala Lumpur, hãng đã được Ủy ban Hàng không Malaysia (MAVCOM) cấp giấy phép dịch vụ hàng không có điều kiện (CASP) trong năm 2024 và đang xin giấy chứng nhận nhà khai thác (AOC) từ Cục Hàng không dân dụng Malaysia (CAAM).

Chiếc máy bay đầu tiên của hãng là Boeing 737-800 chuyển đổi từ chở khách sang chở hàng (P2F), số đăng bạ 9M-ASC, hiện đặt tại sân bay Sultan Abdul Aziz Shah (SZB), theo dữ liệu từ Planespotters.

Khâu chuẩn bị vận chuyển hàng không tại khu vực sân đỗ. Ảnh: Jaromir Chalabala

"Chiếc máy bay chở hàng đầu tiên 9M-ASC đã được đưa vào khai thác và sẽ sớm thực hiện các chuyến bay kiểm chứng như một phần của đánh giá đủ điều kiện bay từ CAAM", Ascend Airways Malaysia thông báo trên LinkedIn ngày 29/9.

Hãng cũng cho biết đang chuẩn bị tiếp nhận máy bay chở khách đầu tiên, Boeing 737-800NG, vào tháng 12 và dự kiến bổ sung thêm một chiếc 737-800 nữa vào năm 2026. "Đến quý I/2026, chúng tôi sẽ có hai máy bay thân hẹp đi vào khai thác, phục vụ khách hàng ở cả mảng hàng hóa và hành khách", đại diện hãng cho biết.

Ngoài việc cung cấp dịch vụ ACMI (máy bay, tổ bay, bảo dưỡng và bảo hiểm), hãng sẽ triển khai dịch vụ charter hàng hóa và hành khách, đồng thời điều phối công suất theo mùa giữa Malaysia và hãng chị em tại Anh để đáp ứng nhu cầu trái mùa.

Avia Solutions Group hiện có AOC tại Indonesia và dự kiến mở thêm ba AOC khác trong khu vực trước cuối năm 2026, bao gồm Malaysia, Thái Lan và Philippines. Nhóm này cung cấp nhiều giải pháp hàng không như ACMI, bảo dưỡng - sửa chữa - đại tu (MRO), huấn luyện phi công và tổ bay, dịch vụ mặt đất cùng các dịch vụ liên quan khác.

Ascend Airways Malaysia là hãng hàng không mới thuộc Avia Solutions Group, tập trung vào mảng ACMI, vận tải hàng hóa và hành khách trong khu vực châu Á. Trụ sở chính đặt tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Hải My