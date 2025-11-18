As One chung tay kiểm soát bệnh đái tháo đường tại Việt Nam

Mô hình quản lý bệnh toàn diện As One hướng đến mục tiêu giúp người bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp kiểm soát tốt hơn, giảm biến chứng, nâng cao chất lượng sống.

Ngày 14 - 16/11, Hội nghị Khoa học Nội tiết và Đái tháo đường Đông Nam Á (AFES 2025) tổ chức tại Đà Nẵng đã trở thành diễn đàn để giới chuyên môn thảo luận những giải pháp quản lý bệnh hiệu quả, toàn diện và bền vững hơn.

Toàn cảnh Hội nghị Khoa học Nội tiết và Đái tháo đường Đông Nam Á (AFES 2025). Ảnh: Servier Việt Nam

Hội nghị quy tụ hàng trăm chuyên gia đầu ngành lĩnh vực nội tiết, đái tháo đường và bệnh lý mạn tính tại khu vực châu Á, chia sẻ các cập nhật y học mới và thảo luận mô hình quản lý bệnh tiên tiến phù hợp thực tiễn Việt Nam. Một trong những điểm nhấn được quan tâm tại hội nghị là cách tiếp cận quản lý bệnh toàn diện mang tên As One.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS.BS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, giới thiệu mô hình quản lý bệnh nhân đái tháo đường toàn diện As One thông qua dãy số từ 5 đến 9. Trong đó, số 5 tượng trưng 50% bệnh nhân đái tháo đường đạt mục tiêu HbA1C dưới 7%, số 6 là 60% người bệnh được phát hiện và điều trị, số 7 thể hiện mục tiêu kiểm soát HbA1C dưới 7%, còn số 8 và 9 là giới hạn vòng bụng lý tưởng - dưới 80 cm đối với nữ và dưới 90 cm với nam.

Giáo sư nhấn mạnh, đây không chỉ là những con số, mà là kim chỉ nam cho chiến lược quản lý bệnh hiệu quả, đòi hỏi sự phối hợp giữa phát hiện sớm, điều trị tích cực và thay đổi lối sống. Trong đó, dãy số 7, 8, 9 hướng đến người bệnh, giúp họ hình dung cụ thể mục tiêu điều trị và duy trì thể trạng hợp lý. Còn 5, 6, 7 dành cho đội ngũ y tế và nhà quản lý trong việc nâng cao tỷ lệ kiểm soát và phát hiện sớm bệnh đái tháo đường trong cộng đồng.

GS.TS.BS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Servier Việt Nam

Phiên tham luận Expert Talk đã diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia từ các Hội chuyên ngành Việt Nam cùng TS. Aude Lemoine-Andre, Giám đốc mảng Giải Pháp hỗ trợ Bệnh Nhân đến từ Servier toàn cầu - đại diện tiếng nói bệnh nhân. Phiên hội thảo đã nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong đội ngũ y bác sĩ về gói giải pháp As One cùng đặt bệnh nhân làm trung tâm. Cách tiếp cận quản lý bệnh toàn diện này tích hợp các yếu tố điều trị, theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân, nhằm hướng đến một mục tiêu chung là tăng tỷ lệ kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu và nhịp tim.

As One bao gồm sự kết hợp giữa thuốc điều trị chất lượng cao, tuân thủ khuyến cáo mới nhất của ADA và IDF 2025, cùng các chương trình truyền thông và giáo dục sức khỏe được triển khai đồng bộ trên cả nền tảng trực tiếp và trực tuyến như hệ sinh thái Ngày đầu tiên. Hệ sinh thái Ngày đầu tiên gồm nhiều dự án hỗ trợ bệnh nhân có bệnh mạn tính Việt Nam, khởi động từ năm 2016 bởi công ty Servier Việt Nam với sự bảo trợ nội dung của Hội tim mạch Việt Nam và Hội Nội Tiết và Đái Tháo Đường Việt Nam.

Sau gần 10 năm, mô hình này đã phát triển đa kênh với hơn 100 góc tư vấn tại bệnh viện, hàng trăm câu lạc bộ bệnh nhân, cùng nhiều chiến dịch truyền thông thường niên, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích người bệnh chủ động quản lý sức khỏe, đồng thời thúc đẩy hợp tác đa ngành giữa bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và nhà quản lý nhằm cải thiện hiệu quả kiểm soát bệnh mạn tính tại Việt Nam.

Điểm khác biệt của As One nằm ở cách tiếp cận hành trình điều trị như một chuỗi liên tục, trong đó mỗi giai đoạn đều có vai trò quan trọng. Ngay từ khi được chẩn đoán, người bệnh được tư vấn và hỗ trợ để hiểu rõ tình trạng sức khỏe, hình thành thói quen tích cực. Trong điều trị, bác sĩ giữ vai trò trung tâm, lựa chọn phác đồ tối ưu và phù hợp điều kiện kinh tế, giúp bệnh nhân tiếp cận sớm và hợp lý. Ở giai đoạn duy trì, các câu lạc bộ bệnh nhân, chương trình truyền thông và công cụ kỹ thuật số trở thành người đồng hành, giúp bệnh nhân kiên trì theo đuổi liệu trình.

Hội nghị AFES 2025 không chỉ là nơi chia sẻ tri thức y học tiên tiến, mà còn là lời kêu gọi hành động từ cộng đồng chuyên môn để cùng nhau cải thiện sức khỏe người dân, hướng tới tương lai kiểm soát bệnh nội tiết và đái tháo đường hiệu quả hơn. Mô hình As One, với tính toàn diện và khả năng nhân rộng, được các chuyên gia kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến quan trọng trong công tác quản lý bệnh mạn tính tại Việt Nam và khu vực.

Theo thống kê của WHO 2025, tỷ lệ kiểm soát bệnh mạn tính tại Việt Nam hiện ở mức thấp, khi chỉ khoảng 30% bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường đạt được mục tiêu điều trị (huyết áp dưới 140/90 mmHg và chỉ số HbA1C dưới 7%).

Thế Đan