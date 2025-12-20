Arteta: 'Thay đổi văn hóa là nền móng của Arsenal'

AnhHLV Mikel Arteta xem việc thay đổi văn hóa CLB là thành tựu lớn nhất trong 6 năm dẫn dắt Arsenal, khi đội bóng duy trì sự ổn định và thường xuyên cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Hôm nay 20/12, Arsenal hành quân tới Merseyside chạm trán Everton đúng vào ngày tròn 6 năm Mikel Arteta được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hy vọng có thể kỷ niệm cột mốc này bằng chiến thắng, qua đó củng cố vị thế trong cuộc đua vô địch.

HLV Mikel Arteta chỉ đạo buổi tập của Arsenal ngày 19/12. Ảnh: Arsenal FC

Arteta tiếp quản Arsenal từ tay Unai Emery vào cuối năm 2019, lúc đội bóng rơi vào giai đoạn bất ổn. Kể từ đó, ông đã giúp "Pháo thủ" giành một Cup FA, hai Siêu Cup Anh, đồng thời nhiều mùa liên tiếp cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Sau 226 trận tại Ngoại hạng Anh, Arteta thắng 134, hòa 44, thua 48, đạt tỷ lệ thắng 59,3%.

Arsenal hiện đứng đầu bảng với 36 điểm, nhiều hơn Man City hai điểm. Dù khoảng cách với nhóm bám đuổi đã bị thu hẹp, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá đây là mùa giải Arsenal có cơ hội lớn nhất trong hơn 20 năm để bước lên đỉnh nước Anh. Siêu máy tính của Opta dự đoán Arsenal có 65,3% khả năng kết thúc mùa giải ở vị trí số một.

Tuy nhiên, Arteta cho rằng thành công không đến từ cá nhân ông mà là kết quả của một tập thể đồng lòng. "Một con người không thể tự mình thay đổi mọi thứ, nhất là với những vấn đề lớn", HLV 43 nói. "Bạn cần rất nhiều người giỏi, tận tâm, cùng chung tầm nhìn, đạo đức làm việc và đam mê. Tôi rất may mắn vì có được điều đó, đặc biệt là từ các cầu thủ - những người luôn cống hiến 100% mỗi ngày".

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, thay đổi văn hóa của Arsenal được xem là một trong những thành tựu lớn nhất của ông trong 6 năm qua, đặt nền móng để đội bóng thường xuyên cạnh tranh các danh hiệu lớn.

"Đó là nền tảng đầu tiên chúng tôi phải làm, và tôi nghĩ nó được thiết lập khá nhanh", Arteta chia sẻ. "Nhưng duy trì được điều đó mới là việc cực kỳ khó, đòi hỏi rất nhiều con người giỏi và có sự đồng thuận cao. Tôi tin rằng hiện tại Arsenal đang có một cấu trúc rất vững chắc".

HLV 43 tuổi cũng nhấn mạnh những chuyển biến toàn diện của CLB, không chỉ trên sân cỏ. "Sự thay đổi diễn ra trên nhiều khía cạnh: quy mô CLB, doanh thu, đội hình được xây dựng, giá trị đội bóng và cả thành tích chuyên môn. Dù chưa giành thêm danh hiệu lớn nào, sự ổn định này cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng", ông nói.

Arteta thừa nhận khó hình dung có thể dẫn dắt Arsenal 6 năm khi tiếp quản "ghế nóng" vào năm 2019. "Tôi chưa từng dẫn dắt ở đẳng cấp cao nhất, đến một CLB đang ở giai đoạn khó khăn, với tiền lệ không mấy tích cực từ các HLV trước đó. Thật khó để đặt cược vào viễn cảnh ấy", ông bày tỏ. "Nhưng công việc này phải làm từng ngày, luôn cố gắng hết sức. Cuối cùng, với HLV, mọi thứ vẫn xoay quanh việc thắng các trận đấu".

Arsenal tập luyện trước vòng 17 Ngoại hạng Anh Buổi tập của Arsenal trước khi đấu Everton.

Chuyến làm khách tới Hill Dickinson hôm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Arteta tái ngộ David Moyes. Trong giai đoạn khoác áo Everton từ 2005-2011, Arteta ra sân 209 trận dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Scotland. Hai HLV đã đối đầu nhau 10 lần tại Ngoại hạng Anh, trong đó Arteta thắng 6, hòa 3 và chỉ thua 1.

"Đó là sự biết ơn và ngưỡng mộ", Arteta nói về Moyes. "Ông ấy dạy tôi rất nhiều điều, đặc biệt là sự chính trực mà bóng đá đòi hỏi trong mọi hoàn cảnh. Moyes là một con người đáng nể, không chỉ với Everton mà còn với bóng đá Anh".

Everton không thắng Arsenal trong 5 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, song Arteta vẫn thận trọng, nhất là khi "Pháo thủ" bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc dịp cuối năm. "Đây là giai đoạn rất khắc nghiệt với nhiều trận đấu liên tiếp", Arteta nói thêm. "Nhưng tôi coi đó là cơ hội. Khi mọi người được nghỉ lễ, bầu không khí trên sân luôn rất đặc biệt, và đó là điều chúng tôi cần tận hưởng".

Hồng Duy (theo Arsenal.com)