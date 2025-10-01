Arteta: 'Sức mạnh của Arsenal khiến cầu thủ chỉ muốn ở lại'

AnhHLV Mikel Arteta khẳng định bản hợp đồng mới của trung vệ William Saliba là minh chứng cho sức hút đặc biệt của Arsenal, khi những trụ cột cảm thấy được yêu mến, trân trọng và khao khát gắn bó lâu dài.

"Đây là tin rất lớn. Chúc mừng Saliba, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với bản hợp đồng mới", Arteta nói ngày 30/9 trong buổi họp báo trước trận gặp Olympiakos ở lượt hai Champions League. "Đóng góp của Saliba trong vài năm qua thật phi thường, và tôi rất vui khi tiếp tục giữ được trục xương sống của đội bóng".

HLV Mikel Arteta (trái) ôm William Saliba trong ngày hậu vệ người Pháp gia hạn hợp đồng với Arsenal. Ảnh: Arsenal FC

Hôm qua, Arsenal thông báo gia hạn với Saliba tới năm 2030, chấm dứt những đồn đoán về khả năng trung vệ người Pháp chuyển tới Real Madrid. Theo báo Anh Sunsport, Saliba được tăng lương lên 336.000 USD mỗi tuần, cao thứ ba Arsenal, chỉ sau Kai Havertz (370.000 USD) và Bukayo Saka (400.000 USD).

Gia nhập sân Emirates năm 2019, Saliba đã chơi 140 trận trên mọi đấu trường, trở thành trụ cột không thể thay thế trong hệ thống phòng ngự. Với lối chơi thông minh, ổn định, anh góp phần giúp Arsenal sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Ngoại hạng Anh hai mùa gần đây.

Ở cấp độ đội tuyển, Saliba đã khoác áo Pháp 28 lần, góp mặt tại World Cup 2022 và Euro 2024, nơi anh được chọn vào đội hình tiêu biểu của UEFA.

Arteta nhấn mạnh việc Saliba gia hạn cho thấy sức hút của Arsenal. "Cầu thủ cảm thấy mình thuộc về CLB này, cảm thấy được trân trọng, được yêu mến và có cùng tham vọng với chúng tôi", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Đó là lý do họ muốn ở lại. Nó cho thấy sức mạnh của Arsenal, cho thấy mọi người yêu CLB này đến mức nào. Ngay cả khi có cơ hội ra đi, họ vẫn chọn gắn bó với chúng tôi".

Theo ESPN, Giám đốc thể thao Andrea Berta cùng ban lãnh đạo CLB đã làm việc chặt chẽ để hoàn tất thỏa thuận, với sự hậu thuẫn từ chủ sở hữu Stan và Josh Kroenke. Arteta tiết lộ: "Ở các thương vụ thế này, có ba bên phải đồng thuận: CLB, cầu thủ và người đại diện. Khi cả ba có cùng mong muốn, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Với Saliba, tất cả đều tích cực và chúng tôi rất hạnh phúc khi tiếp tục hành trình cùng nhau".

HLV Mikel Arteta trong buổi tập của Arsenal ngày 30/9. Ảnh: Arsenal FC

Trận đấu với Olympiacos có ý nghĩa với cá nhân Arteta, khi tái ngộ HLV Jose Luis Mendilibar, người từng huấn luyện ông từ khi mới 13-14 tuổi tại lò đào tạo Athletic Bilbao. Mendilibar, nay 64 tuổi, là HLV người Tây Ban Nha giàu kinh nghiệm, từng giành chức vô địch quốc nội và Europa Conference League cùng Olympiacos.

Dù sau đó rời Bilbao để sang lò La Masia, Arteta vẫn luôn ghi nhớ những bài học đầu tiên từ Mendilibar. "Ông ấy chính là HLV đầu tiên của tôi", Arteta cho biết. "Tôi biết rõ cách ông ấy làm việc, sự kỷ luật và hiệu quả mà ông ấy mang lại. Vì thế, tôi tin rằng trận đấu sẽ vô cùng khó khăn".

Olympiacos cũng là đối thủ gắn liền với kỷ niệm đầu tiên của Arteta trên cương vị HLV trưởng Arsenal. Tháng 12/2019, ông được bổ nhiệm thay Unai Emery và chưa đầy ba tháng sau, đã bước vào vòng knock-out Europa League. Arsenal thắng 1-0 ở lượt đi trên sân khách, nhưng thua 1-2 tại Emirates nên bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

"Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc chúng tôi ghi bàn, rồi để thủng lưới, và cả cơ hội bị bỏ lỡ ở giây cuối cùng. Sau đó là Covid-19, bóng đá phải dừng lại, và mọi thứ thay đổi hoàn toàn", Arteta nhớ lại.

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)