Arteta muốn giành Cup Liên đoàn để làm bàn đạp cho cú ăn bốn

AnhHLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal đã sẵn sàng chinh phục mọi danh hiệu, khi đối đầu Man City ở chung kết Cup Liên đoàn vào Chủ nhật tuần này.

"Chúng tôi rất sẵn sàng và tự tin sẽ làm được", Arteta nói ngày 20/3 tại họp báo trước trận đấu tại Wembley. "Khi bước vào những thời khắc then chốt, khi đến lúc phải tấn công để giành danh hiệu, hãy đoạt lấy nó và mang về nhà, đó là lúc bạn phải đứng lên và tạo ra khác biệt. Việc vẫn góp mặt ở bốn đấu trường vào cuối tháng 3 cho thấy đội bóng đã tiến bộ thế nào".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xem đây là khoảnh khắc mang tính định đoạt, khi kết quả cuối cùng chỉ được đo bằng danh hiệu."Chúng tôi phải chứng minh điều đó trên sân", ông nhấn mạnh.

HLV Mikel Arteta vui mừng sau trận Arsenal thắng Leverkusen 2-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 17/3/2026. Ảnh: Arsenal FC

Trong hơn 6 năm dưới thời Arteta, Arsenal mới đoạt một danh hiệu lớn là Cup FA 2020. Nhưng mùa này, "Pháo thủ" vẫn còn nguyên cơ hội trên cả bốn đấu trường. Ngoài chung kết Cup Liên đoàn, họ đang hơn Man City 9 điểm ở Ngoại hạng Anh, sẽ gặp Sporting ở tứ kết Champions League và Southampton tại tứ kết Cup FA.

Trận chung kết với Man City ngày 22/3 có thể là bước khởi đầu cho tham vọng ăn bốn của Arsenal. Tuy nhiên, Arteta tỏ ra thận trọng khi được hỏi về mục tiêu này. "Chúng tôi chỉ tập trung từng trận, từng danh hiệu. Nếu thắng vào Chủ nhật, đó sẽ là cú hích lớn về tinh thần và niềm tin", ông bày tỏ.

Arteta và Pep Guardiola quen biết nhau từ khi còn ở học viện La Masia của Barca, lúc HLV của Arsenal mới 15 tuổi. Sau khi giải nghệ, ông làm trợ lý cho Guardiola tại Man City trong ba mùa, rồi sang dẫn dắt Arsenal năm 2019. Kể từ đó, Arteta biến Arsenal thành thế lực và thường xuyên cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với chính Man City.

Arteta cho biết mối quan hệ giữa ông và Guardiola đã ở giai đoạn rất khác do mỗi người dẫn dắt một CLB, song sự tôn trọng vẫn còn nguyên vẹn. HLV 43 tuổi cũng khẳng định trận chung kết không phải là cuộc đối đầu cá nhân.

"Đây không phải câu chuyện đánh bại Pep", Arteta nhấn mạnh. "Tôi may mắn có bốn năm làm việc cùng Pep, đó là một phần quan trọng trong hành trình giúp tôi trở thành HLV như hôm nay. Những gì ông ấy mang lại và truyền cảm hứng cho tôi sẽ không bao giờ thay đổi".

So với Man City - đội từng thắng chính Arsenal 3-0 ở chung kết Cup Liên đoàn năm 2018 và xây dựng nền tảng thành công - Arteta thừa nhận hai CLB ở những giai đoạn khác nhau, nhưng Arsenal đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách.

Về áp lực, HLV người Tây Ban Nha cho rằng việc chưa có danh hiệu trong thời gian dài khiến Arsenal càng quyết tâm hơn. Ông nói: "Điều đó tạo ra nhu cầu lớn hơn, nhưng cũng là động lực mạnh mẽ vì chúng tôi thực sự muốn thắng".

Cuối cùng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định không cần thêm động lực khi bước vào một trận chung kết tại Wembley: "Ai cũng hiểu đây là dịp đặc biệt. Vấn đề là phải kiểm soát tốt mọi yếu tố và đưa ra quyết định đúng đắn trong trận đấu".

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)