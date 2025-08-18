Arteta không hài lòng dù thắng ở Old Trafford

AnhHLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal có nhiều điểm chưa tốt khi hạ Man Utd 1-0 ngay tại Old Trafford ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Kể từ khi nắm quyền ở Arsenal cách đây 5 năm, Arteta đã thắng 8 qua 12 trận đối đầu Man Utd (hòa 2, thua 2), chỉ ít hơn số lần thắng Wolves (9). Trong số các HLV từng gặp Man Utd ít nhất 5 trận tại Ngoại hạng Anh, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất (67%).

"Trước khi tôi tới, Arsenal đã trải qua 18 hay 22 năm không thắng ở Old Trafford", Arteta nói sau trận đấu ngày 17/8. "Giờ đây, chúng tôi thắng trận mở màn ngay tại đây, nhưng trong phòng thay đồ các cầu thủ vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Đó là tín hiệu tích cực".

HLV Mikel Arteta chỉ đạo trong trận Arsenal thắng Man Utd ở vòng một Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 17/8/2025. Ảnh: Arsenal FC

Dù thắng, "Pháo thủ" thua kém ở nhiều thông số quan trọng trận này. Họ kiểm soát bóng 38%, dứt điểm 9 lần với 3 cú trúng đích - so với 22 và 7 của Man Utd. Bàn duy nhất trận đấu đến ở phút 13, khi thủ môn Altay Bayindir xử lý lỗi từ quả phạt góc của Declan Rice, tạo điều kiện để Riccardo Calafiori đánh đầu vào lưới trống. Từ đầu mùa 2023-2024, Arsenal ghi 31 bàn từ phạt góc tại Ngoại hạng Anh - bỏ xa đội đứng sau là Liverpool (20).

Arteta khẳng định điều ông hài lòng nhất không chỉ kết quả, mà còn là cách học trò phản ứng sau những sai sót. "Chúng tôi làm được hai điều. Một là tận dụng tốt tình huống cố định. Hai là phản ứng mạnh mẽ sau những sai lầm", ông bày tỏ. "Một số sai lầm là bình thường, một số thì bất thường, nhưng cách cầu thủ phản ứng đã giúp chúng tôi giữ được chiến thắng. Nếu không, điều đó là bất khả thi".

Calafiori đánh đầu cự ly gần, ghi bàn duy nhất cho Arsenal. Ảnh: Arsenal FC

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, Arteta cũng chỉ ra hạn chế trong khâu xử lý tình huống tấn công và muốn Arsenal kiểm soát thế trận tốt hơn. HLV 43 tuổi phân tích: "Có 7, 8 tình huống mà chúng tôi hoàn toàn có thể chuyền bóng xuyên tuyến để đối mặt thủ môn, nhưng lại để mất bóng. Và khi đó trận đấu biến thành một cuộc chơi kiểu bóng rổ, ăn miếng trả miếng. Gặp một đội có khả năng tận dụng cơ hội và dứt điểm tốt như Man Utd, điều đó vô cùng nguy hiểm".

Ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, Arsenal trở về sân nhà tiếp Leeds ngày 23/8, còn Man Utd làm khách của Fulham ngày 24/8.

Hồng Duy tổng hợp