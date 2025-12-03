Arteta: 'Đội hình Arsenal giờ đáng tin cậy hơn'

AnhHLV Mikel Arteta tự tin Arsenal học hỏi từ những mùa trước trong việc xây dựng đội hình đủ chiều sâu để vượt qua cuộc khủng hoảng nhân sự.

Kai Havertz nghỉ thi đấu từ tháng 8 và từng được dự đoán có thể trở lại đầu tháng này. Nhưng Arteta xác nhận tiền đạo người Đức sẽ nghỉ thêm vài tuần vì quá trình hồi phục không đạt tiến triển như kỳ vọng.

Việc Havertz tiếp tục ngồi ngoài khiến Arteta đứng trước bài toán nhân sự trong trận gặp Brentford ở vòng 14 Ngoại hạng Anh. Ông cân nhắc tiếp tục đẩy Mikel Merino - người ghi bàn vào lưới Chelsea cuối tuần qua - lên trung phong, hoặc trao cơ hội cho Viktor Gyokeres vừa bình phục chấn thương cơ. Gabriel Jesus cũng có thể góp mặt, đánh dấu khả năng trở lại sau 11 tháng dưỡng thương.

Không chỉ hàng công, Arsenal còn đối mặt bài toán ở hàng thủ khi hai trung vệ tốt nhất William Saliba và Gabriel Magalhaes tiếp tục vắng mặt. Các tân binh Cristhian Mosquera và Piero Hincapie nhiều khả năng lại đá chính ở trung tâm hàng thủ.

HLV Mikel Arteta chỉ đạo trong trận Arsenal hòa Chelsea 1-1 trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 30/11/2025. Ảnh: PA Wire

Arteta tin Arsenal có thể vượt qua cuộc khủng hoảng nhân sự này sau khoản đầu tư hơn 300 triệu USD ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. "Pháo thủ" mang về 8 tân binh ở mọi tuyến, gồm thủ môn Kepa Arrizabalaga, các hậu vệ Cristhian Mosquera, Piero Hincapie, các tiền vệ Martin Zubimendi, Christian Norgaard cùng các cầu thủ tấn công Eberechi Eze, Noni Madueke và Viktor Gyokeres. Nhờ đó, Arteta hiện có ít nhất hai lựa chọn chất lượng ở từng vị trí.

"Đội hình mùa này đáng tin cậy hơn nhiều", HLV 43 tuổi nói hôm 2/12 trong buổi họp báo trước trận gặp Brentford. "Chúng tôi học từ quá khứ, buộc phải chuẩn bị các cầu thủ có thể chơi nhiều vị trí nếu muốn cạnh tranh ở cấp độ này".

Chiều sâu đội hình của Arsenal mùa 2025-2026.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha kêu gọi người hâm mộ tiếp lửa trong trận derby London với Brentford - trận thứ tư của Arsenal trong 10 ngày sau đợt tập trung đội tuyển. "Đây là cơ hội để toàn đội và người hâm mộ cùng nhau đẩy năng lượng lên cao nhất. 19h30 ngày mai, tất cả hãy sẵn sàng như những con thú để chiến thắng".

Về đối thủ, Arteta đánh giá Brentford luôn mang đến thách thức về thể lực và bóng bổng. "Cường độ của Ngoại hạng Anh là phi thường. Brentford có nhiều mối đe dọa và bạn phải kiểm soát nếu muốn thắng", ông bày tỏ. "Không có đội nào ở Ngoại hạng Anh không muốn ghi bàn từ các pha cố định. Tất cả đều ghi bàn và cũng đều có thể thủng lưới từ những tình huống như vậy".

Hồng Duy (theo The Guardian, Arsenal.com)