Arteta: 'Chelsea cố nhắm vào cầu thủ Arsenal để cân bằng lực lượng'

AnhTheo HLV HLV Mikel Arteta, nhiều cầu thủ Arsenal dính thẻ vàng đã trở thành mục tiêu va chạm của Chelsea trong trận hòa 1-1 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

"Đó là một trận derby London thực sự", Arteta nói sau trận đại chiến tại Stamford Bridge ngày 30/11. "Trận đấu rất căng. Từ đầu bạn có thể cảm nhận rằng mỗi pha tranh chấp, mỗi hành động đều có ý nghĩa. Hai đội đều muốn thắng, nên không có nhiều thời lượng bóng lăn. Quá nhiều tình huống dừng trận, đá phạt, thẻ vàng nên trận đấu không có sự trôi chảy".

Riêng hiệp một, Arsenal đã nhận bốn thẻ vàng, thuộc về Martin Zubimendi, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori và Piero Hincapie. Bên phía Chelsea, Marc Cucurella bị cảnh cáo ở phút 11 rồi Moises Caicedo nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đạp vào mắt cá nhân Mikel Merino ở phút 38.

Christhian Mosquera (trái) va chạm với Joao Pedro trong trận Arsenal hòa Chelsea 1-1 trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 30/11/2025. Ảnh: AFP

"Chúng tôi có bốn cầu thủ dính thẻ vàng, và rõ ràng họ bị đối phương nhắm vào để cố cân bằng lực lượng", Arteta nói thêm, thừa nhận Arsenal muốn định đoạt trận đấu sau khi Chelsea mất Caicedo, nhưng bất thành. "Trong giờ nghỉ, toàn đội thống nhất sẽ đẩy nhanh nhịp độ, áp đặt thế trận ngay từ pha bóng đầu tiên. Nhưng họ câu bóng dài, rồi đến một pha đá phạt, phạt góc và chúng tôi thủng lưới. Thế trận xoay chuyển ngay sau đó".

Ngay đầu hiệp hai, Chelsea vượt lên nhờ cú đánh đầu ngược của Trevoh Chalobah. Sau đó, với lợi thế hơn người, Arsenal đẩy cao đội hình và tạo sức ép lớn, nhưng chỉ ghi một bàn nhờ pha không chiến của Mikel Merino.

Arteta đánh giá cao việc Arsenal nhanh chóng ổn định tinh thần để tìm bàn gỡ, sau tuần thi đấu tiêu tốn nhiều năng lượng với hai trận thắng Tottenham ở Ngoại hạng Anh và Bayern tại Champions League. "Đội bóng đã cố gắng hết sức và ghi một bàn tuyệt đẹp", ông nói. "Nhưng chúng tôi thiếu một chút kiên nhẫn, thiếu sự chính xác trong vài khoảnh khắc để tạo thêm sức ép, thêm cơ hội và thêm hỗn loạn trước vòng cấm đối phương".

HLV Mikel Arteta chỉ đạo trong trận hòa Chelsea. Ảnh: PA Wire

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cho rằng kết quả hòa phản ánh đúng sự khó khăn về thể lực và lực lượng, khi Arsenal mất hai trung vệ tốt nhất là Gabriel Magalhaes và William Saliba. "Chelsea có thêm một ngày nghỉ so với chúng tôi, điều đó tạo khác biệt lớn", Arteta bày tỏ. "Chúng tôi mất vài cầu thủ quan trọng sau trận gặp Bayern. Nhưng đội đã chơi rất tốt trong hoàn cảnh đó. Dù vậy, chúng tôi vẫn không hài lòng vì mục tiêu là chiến thắng".

Dù bị chia điểm, Arsenal vẫn nối dài chuỗi bất bại lên 17 trận và bất bại bảy trận gần nhất hành quân tới Stamford Bridge (thắng 3, hòa 4). Đội bóng của Arteta giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với 30 điểm, hơn đội xếp sau là Man City 5 điểm.

Vòng tiếp theo ngày 3/12, "Pháo thủ" trở về sân nhà gặp Brentford - CLB đang xếp thứ 10.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)