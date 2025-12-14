Arteta chê Arsenal phòng ngự 'không thể chấp nhận'

AnhHLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal phòng ngự thụ động, mang nhiều thói quen tệ hại trận thắng Wolves 2-1 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Được chơi trên sân Emirates trước đội bét bảng, nhưng Arsenal chơi khá bế tắc. Trong hiệp một, họ cầm bóng lên tới 73%, nhưng thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ là 0,43. Đến giữa hiệp hai, đội đầu bảng may mắn mở tỷ số nhờ pha phản lưới của thủ thành Sam Johnstone.

Sau đó, họ đột nhiên lùi sâu phòng ngự, nhường bóng cho Wolves và trả giá. Đúng phút chính thức cuối cùng, Mateus Mane tạt bóng vào vòng cấm để Tolu Arokodare đè mặt trung vệ Piero Hincapie, đánh đầu tung lưới thủ thành David Raya, quân bình tỷ số 1-1. Đến phút bù thứ tư, may mắn lại đứng về phía Arsenal, khi có bàn ấn định nhờ cú đánh đầu phản lưới trung vệ Yerson Mosquera.

Sau trận, Arteta tỏ ra bức xúc với cách Arsenal phòng ngự trong những phút cuối. "Chúng tôi có hai hoặc ba phút lùi sâu phòng ngự một cách hoàn toàn thụ động, với những thói quen phòng ngự rất tệ", ông nói. "Điều đó không đạt yêu cầu, nhất là trước một đối thủ gần như không tạo ra cơ hội nào trước đó. Lần đầu tiên họ có cơ hội rõ ràng, họ ghi bàn. Điều đó là không thể chấp nhận".

HLV Mikel Arteta chia vui cùng các cầu thủ Arsenal sau trận thắng Wolves 2-1 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 13/12/2025. Ảnh: Arsenal FC

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng thừa nhận Arsenal thắng may mắn, và chắc chắn phải cải thiện nhiều điều. "Tôi không muốn chỉ nói về tinh thần hay sự kiên cường. Lẽ ra chúng tôi phải ngăn chặn vấn đề ngay từ đầu", ông nhấn mạnh.

Theo Arteta, việc Arsenal lùi sâu phòng ngự không phải là vấn đề, mà là cách đội bóng vận hành trong hệ thống đó. HLV 43 tuổi phân tích: "Có những thời điểm bạn buộc phải phòng ngự thấp vì đối thủ dâng cao đội hình. Điều đó ổn. Nhưng cường độ và sự chủ động trong khối phòng ngự phải hoàn toàn khác so với những gì chúng tôi đã thể hiện".

Ngoài khâu phòng ngự, Arteta cũng không hài lòng với khả năng tận dụng cơ hội, đặc biệt trong hiệp một. Điển hình là tình huống Gabriel Martinelli bỏ lỡ cơ hội ngon ăn với cú đánh đầu chệch cột ở cự ly gần. "Martinelli có cơ hội rất lớn từ khoảng 2 mét, hoàn toàn không bị kèm, nhưng không ghi bàn", Arteta nói tiếp. "Chúng tôi gặp khó trong việc đưa bóng đến đúng vị trí nguy hiểm và không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng".

Nỗi lo của Arsenal sẽ càng gia tăng khi Ben White phải rời sân sớm vì chấn thương gân kheo. Arteta thừa nhận đội hình của ông đang bị bào mòn nghiêm trọng, trong bối cảnh các trung vệ Gabriel Magalhaes và Cristhian Mosquera đều vắng mặt vì chấn thương, còn William Saliba vừa trở lại đã phải thi đấu trọn vẹn 90 phút. "Chúng tôi buộc phải mạo hiểm với Saliba", Arteta thừa nhận. "Có lẽ không nên để cậu ấy đá đủ 90 phút vì rất rủi ro. Nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Điều đó thực sự nguy hiểm".

Saka ôm Gabriel Jesus sau khi Arsenal có bàn ấn định chiến thắng trước Uwolves. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cầu thủ hay nhất trận của Arsenal Bukayo Saka tỏ ra nhẹ nhõm khi đội nhà tìm được bàn ấn định chiến thắng vào cuối trận. "Cảm giác thực sự tuyệt vời", anh chia sẻ. "Lúc đó tôi còn không hiểu vì sao Gabriel Jesus không ăn mừng, tôi nghĩ anh ấy ghi bàn. Dù là phản lưới, chiến thắng ở phút cuối luôn mang lại cảm xúc đặc biệt".

Dù hài lòng với ba điểm, Saka thừa nhận màn trình diễn của Arsenal chưa thực sự thuyết phục. Cầu thủ 24 tuổi đánh giá cao tinh thần không bỏ cuộc của toàn đội, nhất là sau khi Wolves gỡ hòa ở những phút bù giờ.

Sau trận đấu giàu cảm xúc, Arsenal sẽ có quãng nghỉ hiếm hoi kéo dài một tuần trước chuyến làm khách trên sân Everton ở vòng 17 Ngoại hạng Anh ngày 20/12. Theo Saka, đây là cơ hội cần thiết để toàn đội hồi phục và tái tạo năng lượng.

Hồng Duy (theo Sky Sports)